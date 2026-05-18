Chủ tịch Công đoàn cơ sở giữ “nhịp cầu” giữa doanh nghiệp và người lao động

(GLO)- Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai (thuộc Công đoàn phường Thống Nhất) - thật sự là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần xây dựng môi trường lao động ổn định, gắn kết.

Với nhiều nỗ lực, chị Huỳnh Thị Thanh Hoa là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Đối thoại thực chất, thỏa ước hợp lý

Công tác tại Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai từ năm 2015, chị Huỳnh Thị Thanh Hoa hiện là kế toán viên, đồng thời kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Từ nhiệm kỳ 2015-2020, chị được tập thể tín nhiệm giao trọng trách này và gắn bó với công tác Công đoàn đã hơn 10 năm.

Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa trong giờ làm việc tại đơn vị. Ảnh: Minh Chí

Trong quá trình công tác, chị nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ và được các cấp Công đoàn ghi nhận, biểu dương.

Năm 2022, chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Chị được Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn giai đoạn 2018-2023.

Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực in ấn và giáo dục giúp chị Hoa thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Từ thực tế đó, chị chủ động tham mưu với lãnh đạo Công ty nhiều giải pháp chăm lo đời sống, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

Dấu ấn nổi bật của chị là chủ động thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như hỗ trợ đào tạo tay nghề, bảo hiểm ngoài quy định và các chính sách chăm lo đời sống thiết thực. Những nội dung này được triển khai hiệu quả trong thực tế, góp phần nâng cao phúc lợi và giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Ngoài các chế độ theo quy định, người lao động còn được hỗ trợ quà sinh nhật, thưởng lương tháng 13, hỗ trợ các dịp lễ, Tết và mua bảo hiểm nhân thọ. Theo chị Hoa, muốn thương lượng hiệu quả thì cán bộ Công đoàn phải lắng nghe đoàn viên, hiểu nhu cầu thực tế của người lao động cũng như điều kiện của doanh nghiệp để đề xuất những nội dung phù hợp.

Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa trao đổi công việc với người lao động tại xưởng in của công ty. Ảnh: Minh Chí

Các cuộc đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp được duy trì nghiêm túc. Những kiến nghị liên quan đến tiền lương, điều kiện làm việc và chế độ chính sách được Công đoàn phối hợp giải quyết kịp thời, qua đó tạo sự đồng thuận giữa người lao động và doanh nghiệp.

Theo bà Trương Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch Công đoàn phường Thống Nhất, các cuộc đối thoại, thương lượng thực chất tại doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Khi quyền lợi người lao động được đảm bảo, họ sẽ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển ổn định.

Chăm lo thiết thực, giữ chân người lao động

Tại Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai, người lao động luôn được xác định là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển. Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp, nhiều chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được triển khai hiệu quả.

Công nhân đóng gói sách giáo khoa trước khi xuất kho. Ảnh: Minh Chí

Giai đoạn 2023-2025, Công ty đã chi hơn 200 triệu đồng để đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Bên cạnh các chế độ bảo hiểm bắt buộc, mỗi năm doanh nghiệp còn dành hơn 500 triệu đồng mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm con người cho cán bộ, công nhân viên. Đến nay, 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập từng bước được cải thiện theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Không chỉ chăm lo đời sống đoàn viên, Công đoàn cơ sở còn phối hợp với doanh nghiệp duy trì nhiều phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, trách nhiệm của người lao động.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị Huỳnh Thị Thanh Hoa luôn sâu sát với đoàn viên, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, đời sống để đề xuất hỗ trợ khi cần thiết. Các hoạt động thăm hỏi, động viên đoàn viên được duy trì thường xuyên, góp phần tạo môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó.

Chị Lê Thị Hà (người lao động tại Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai) cho biết: “Ngoài các chế độ theo quy định, công nhân viên còn được hưởng nhiều chính sách phúc lợi như thưởng lễ, Tết, hỗ trợ nghỉ phép và được Công đoàn thăm hỏi khi gặp khó khăn. Công ty cũng hỗ trợ 100% học phí để anh chị em nâng cao tay nghề.

Đặc biệt, chị Hoa rất tâm huyết, luôn quan tâm, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên nên mọi người đều yên tâm gắn bó với Công ty”.

Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa (bìa phải) cùng công nhân kiểm tra, sắp xếp sách giáo khoa trước khi xuất kho. Ảnh: Minh Chí

Những nỗ lực trong chăm lo đời sống người lao động và xây dựng môi trường làm việc hài hòa đã góp phần giúp Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của chị Huỳnh Thị Thanh Hoa cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi và nâng cao đời sống đoàn viên, người lao động.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, chị Huỳnh Thị Thanh Hoa được tuyên dương không chỉ bởi nhiều năm gắn bó với công tác Công đoàn mà còn bởi những kết quả thực chất trong đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp. Chị chủ động nắm bắt tâm tư người lao động, thương lượng thành công nhiều chế độ phúc lợi cho người lao động và gắn phong trào thi đua với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Việc được tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, mà còn lan tỏa những cách làm hiệu quả trong hoạt động của công đoàn cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

