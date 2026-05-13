Mái ấm nghĩa tình cho công nhân dân tộc thiểu số khó khăn

(GLO)- Những năm qua, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã trở thành điểm tựa thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn đối với đội ngũ công nhân tại các công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, mỗi căn nhà được trao còn là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để người lao động an cư, lạc nghiệp, đặc biệt là công nhân đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Chắp cánh giấc mơ an cư

Gần 2 tháng dọn về căn nhà mới, chị Siu Séc (làng Pó, xã Chư Prông), công nhân khai thác Đội sản xuất cao su Suối Mơ (Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông) vẫn chưa hết xúc động. Sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, gia đình chị nay đã có một mái ấm vững chãi, rộng gần 100 m².

Lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho chị Siu Séc (làng Pó, xã Chư Prông), công nhân khai thác Đội sản xuất cao su Suối Mơ, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Ảnh Đức Thành

Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng hơn 250 triệu đồng, trong đó Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình tích góp. Đối với chị Séc, đây không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là thành quả của cả một quá trình nỗ lực lao động và sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn.

“Có nhà mới, gia đình mình yên tâm hơn nhiều. Mỗi ngày đi làm về, thấy nhà cửa đàng hoàng, mình có thêm động lực để cố gắng làm việc tốt hơn” - chị Séc chia sẻ.

Không riêng chị Séc, từ tháng 12-2025 đến nay, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho 2 công nhân khác là anh Rơ Châm Dép (Đội sản xuất cao su Thanh Bình) và anh Rơ Mah Hla (Đội sản xuất cao su An Phú). Những căn nhà mới dần thay thế các mái nhà cũ kỹ, xuống cấp, mang lại diện mạo mới cho nhiều gia đình công nhân.

Ông Vũ Ngọc Thuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông - cho biết: “Chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ xuyên suốt của tổ chức Công đoàn. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” tuy giá trị hỗ trợ không lớn nhưng có ý nghĩa rất thiết thực, giúp công nhân khó khăn có điều kiện cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống, từ đó yên tâm gắn bó với đơn vị”.

Cũng theo ông Thuấn, trong những năm qua, đơn vị luôn ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ công nhân dân tộc thiểu số, bởi đây là lực lượng chiếm tỷ lệ lớn và còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã và đang khẳng định vai trò thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Ảnh: P.N

Tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah, niềm vui cũng đến với chị Rơ Châm H’Rưng (làng Kênh Chop, xã Ia Phí). Cuối năm 2025, chị được Công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới gần 50 m², tổng trị giá hơn 120 triệu đồng.

Nhớ lại những ngày còn khó khăn, chị H’Rưng xúc động: “Trước đây, gia đình mình sống trong nhà tạm, mưa gió rất vất vả. Từ khi làm công nhân cao su, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn. Nay được hỗ trợ làm nhà, có chỗ ở đàng hoàng, mình rất vui và sẽ cố gắng làm việc thật tốt”.

Những mái ấm mới không chỉ giúp người lao động ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để họ tiếp tục gắn bó với vườn cây, với doanh nghiệp.

Lan tỏa giá trị nhân văn bền vững

Câu chuyện của anh Ya Yom, công nhân khai thác đội 8, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang là một trong nhiều minh chứng cho ý nghĩa của chương trình. Gắn bó với nghề hơn 20 năm nhưng gia đình anh vẫn sống trong căn nhà tôn chật hẹp, chỉ khoảng 20 m².

Nhờ sự hỗ trợ 70 triệu đồng từ Công đoàn, gia đình anh đã xây dựng được căn nhà mới rộng hơn 70 m². Không giấu được niềm vui, anh Yom chia sẻ: “Có nhà mới, gia đình mình yên tâm hơn. Mình sẽ cố gắng làm việc tốt hơn để không phụ sự quan tâm của Công đoàn và công ty”.

Không chỉ dừng lại ở từng trường hợp riêng lẻ, trong giai đoạn 2023-2025, Công đoàn 4 công ty cao su gồm Chư Pah, Chư Sê, Mang Yang và Chư Prông đã hỗ trợ xây dựng gần 50 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” và “nhà tình thương”. Trong số này, hơn 40 căn được trao cho công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân dân tộc thiểu số thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Ảnh: Đức Thành

Mỗi căn nhà được hỗ trợ từ 50 đến 70 triệu đồng. Dù mức hỗ trợ không lớn so với tổng chi phí xây dựng nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Huy Phu - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang - cho biết: “Với đặc thù gần 60% công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, Công ty luôn chú trọng các chính sách an sinh, trong đó có chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Mỗi năm, đơn vị xây dựng từ 5 đến 7 căn nhà, ưu tiên cho công nhân khó khăn để họ ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với nghề”.

Có thể thấy, những căn nhà mới không chỉ là nơi ở mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đội ngũ công nhân ngành cao su. Đây cũng là nền tảng quan trọng để người lao động yên tâm sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong hành trình chăm lo đời sống công nhân, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã và đang khẳng định vai trò thiết thực, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Mỗi mái ấm được trao đi là một niềm vui được nhân lên, là động lực để người lao động vượt qua khó khăn, vững tin vào tương lai. Từ những căn nhà nghĩa tình ấy, một hành trình phát triển bền vững đang được bồi đắp, nơi người lao động không chỉ có việc làm ổn định mà còn có một mái ấm để an cư, để gắn bó và cống hiến lâu dài.