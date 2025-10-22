Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak

MINH HOÀI
(GLO)- Công đoàn EVN phối hợp cùng Công đoàn EVNGENCO2 và Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak vừa tổ chức lễ gắn biển “Mái ấm Công đoàn” cho ngôi nhà của anh Đặng Văn Hoàn-đoàn viên Công đoàn Phân xưởng Sửa chữa.

Đồng chí Uông Quang Huy (thứ tư bên phải) - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình đoàn viên Đặng Văn Hoàn. Ảnh Thu Hoài
Tham dự lễ gắn biển có các ông: Uông Quang Huy-Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Văn Ngộ-Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2; Nguyễn Minh Khứ-Giám đốc Công ty; Đặng Quốc Anh-Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng đại diện lãnh đạo các phòng/phân xưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

Ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” của đoàn viên Đặng Văn Hoàn được khởi công từ tháng 7-2025, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngôi nhà có diện tích 120 m² với tổng kinh phí xây dựng 520 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Dịp này, Công đoàn Tổng Công ty đã trao tặng cho gia đình một số đồ dùng gia đình phục vụ sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

