Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

BIDV Chi nhánh Gia Lai tài trợ hơn 527 triệu đồng cho lĩnh vực giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với tinh thần chung tay đồng hành cùng ngành giáo dục địa phương, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã tài trợ hơn 527 triệu đồng trong lĩnh vực này thông qua các chương trình ý nghĩa, thiết thực.

bidv-chi-nhanh-gia-lai-tai-tro-hon-527-trieu-dong-cho-linh-vuc-giao-duc.jpg
BIDV Chi nhánh Gia Lai trao tặng học bổng cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dương Phạm

Theo đó, trong năm 2026, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng 702 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong quá trình học tập và rèn luyện tại 66 đơn vị trường học trên địa bàn các phường: Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, An Khê, An Bình và các xã: Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ. Mỗi suất học bổng trị giá từ 300-500 nghìn đồng. Tổng giá trị tài trợ là 344 triệu đồng.

Đồng thời, BIDV Chi nhánh Gia Lai còn tích cực đồng hành, ủng hộ kinh phí hoạt động thường xuyên tại 94 đơn vị trường học, với tổng mức tài trợ hơn 183 triệu đồng.

bidv-gia-lai-trao-tang-hoc-bong-cho-cac-em-hoc-sinh-tren-dia-ban-xa-ia-bang.jpg
BIDV Chi nhánh Gia Lai trao tặng học bổng cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Ia Băng. Ảnh: Dương Phạm

Bên cạnh đó, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng 21 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho con em cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố trở lên.

Được biết, trong năm 2025, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã tài trợ hơn 355 triệu đồng cho lĩnh vực giáo dục. Trong đó, Chi nhánh trao tặng 492 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt với tổng kinh phí hơn 242 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tại xã Kon Gang, Ban Tổ chức trao 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.Y

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo

Xã hội

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Từ thiện

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Từ thiện

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

null