BIDV Chi nhánh Gia Lai tài trợ hơn 527 triệu đồng cho lĩnh vực giáo dục

(GLO)- Với tinh thần chung tay đồng hành cùng ngành giáo dục địa phương, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã tài trợ hơn 527 triệu đồng trong lĩnh vực này thông qua các chương trình ý nghĩa, thiết thực.

BIDV Chi nhánh Gia Lai trao tặng học bổng cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dương Phạm

Theo đó, trong năm 2026, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng 702 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong quá trình học tập và rèn luyện tại 66 đơn vị trường học trên địa bàn các phường: Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, An Khê, An Bình và các xã: Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ. Mỗi suất học bổng trị giá từ 300-500 nghìn đồng. Tổng giá trị tài trợ là 344 triệu đồng.

Đồng thời, BIDV Chi nhánh Gia Lai còn tích cực đồng hành, ủng hộ kinh phí hoạt động thường xuyên tại 94 đơn vị trường học, với tổng mức tài trợ hơn 183 triệu đồng.

BIDV Chi nhánh Gia Lai trao tặng học bổng cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Ia Băng. Ảnh: Dương Phạm

Bên cạnh đó, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng 21 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho con em cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố trở lên.

Được biết, trong năm 2025, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã tài trợ hơn 355 triệu đồng cho lĩnh vực giáo dục. Trong đó, Chi nhánh trao tặng 492 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt với tổng kinh phí hơn 242 triệu đồng.