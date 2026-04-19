Trao 15,9 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư gan tại xã Ia Hiao

(GLO)- Ngày 18-4, đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) cùng với ông Phạm Văn Quân - Phó Trưởng Công an xã và bà Lê Thị Mỹ Hà - Cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện đến thăm và trao 15,9 triệu đồng hỗ trợ anh Vi Hồng Quang (SN 1986, trú buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao) bị ung thư gan.

Trong đó, Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ 6,5 triệu đồng; bà Lê Thị Mỹ Hà và ông Phạm Văn Quân vận động hỗ trợ 9,4 triệu đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện và ông Phạm Văn Quân - Phó Trưởng Công an xã (thứ 2 từ trái sang) trao tiền hỗ trợ anh Vi Hồng Quang. ﻿Ảnh: ĐVCC

Anh Quang hiện chỉ nằm một chỗ và cần chăm sóc đặc biệt. Gia đình anh không có đất sản xuất. Vợ chồng anh có 2 con nhỏ, người con lớn mắc bệnh động kinh và trật khớp háng bẩm sinh, phải điều trị lâu dài.

Khi anh phát bệnh vào cuối tháng 10-2025, gia đình đã vay mượn khắp nơi để điều trị nhưng chi phí quá lớn nên buộc phải dừng lại. Để có chi phí điều trị cho chồng và nuôi các con, chị Phạm Thị Minh Châm phải đi làm thuê khắp nơi nhưng thu nhập bấp bênh.

Sau khi nhận hỗ trợ, đại diện gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

