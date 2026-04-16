Ia Hiao: Trao 28,5 triệu đồng hỗ trợ học sinh mắc bệnh vảy cá bẩm sinh

(GLO)- Sáng 16-4, lãnh đạo xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thăm hỏi và trao số tiền 28,5 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ cho em Nay Dam Krin (trú tại thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao) học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh vảy cá bẩm sinh.

Được biết, em Nay Dam Krin hiện là học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du. Em được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh vảy cá bẩm sinh, với biểu hiện da thường xuyên bong tróc, nứt nẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Ông Phạm Văn Phương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao trao tiền hỗ trợ cho em Nay Dam Krin.

Việc hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

Tại buổi trao tặng, ông Phạm Văn Phương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, em Nay Dam Krin tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để có điều kiện điều trị, ổn định sức khỏe và tiếp tục học tập.