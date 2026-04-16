Ia Hiao: Trao 28,5 triệu đồng hỗ trợ học sinh mắc bệnh vảy cá bẩm sinh

Được biết, em Nay Dam Krin hiện là học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du. Em được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh vảy cá bẩm sinh, với biểu hiện da thường xuyên bong tróc, nứt nẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.
Việc hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.
Tại buổi trao tặng, ông Phạm Văn Phương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, em Nay Dam Krin tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để có điều kiện điều trị, ổn định sức khỏe và tiếp tục học tập.