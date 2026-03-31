Trường THCS Trần Phú lan tỏa tinh thần sẻ chia, hỗ trợ học sinh gặp tai nạn

(GLO)- Đại diện Ban Giám hiệu và Liên đội Trường THCS Trần Phú (tỉnh Gia Lai) cùng giáo viên chủ nhiệm vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Lộc (học sinh lớp 9/9).

Khoảng một tháng trước, em Lộc đi xe đạp điện bị ngã, dẫn đến đa chấn thương. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai nhưng sức khỏe chưa chuyển biến, gia đình đã đưa em vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện em vẫn đang được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Đại diện Trường THCS Trần Phú trao số tiền ủng hộ gia đình em Nguyễn Lộc. Ảnh: ĐVCC

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với học sinh gặp nạn, Liên đội Trường THCS Trần Phú đã phát động quyên góp trong toàn trường, nhận được sự hưởng ứng của phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Sau thời gian phát động, nhà trường đã quyên góp được gần 92 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho em Nguyễn Lộc. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để Lộc và gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục việc học.