Thống kê tỉnh Gia Lai kết nghĩa với thôn Dlâm

Đại diện lãnh đạo Thống kê tỉnh, UBND xã Chư A Thai và thôn Dlâm ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Thôn Dlâm có 174 hộ, 662 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 15 đảng viên. Thôn có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm: Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùng, Bahnar, Jrai và Ngãi. 99,8% số hộ dân làm nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Hiện thôn còn 22 hộ nghèo và 35 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Thống kê tỉnh, UBND xã Chư A Thai và thôn Dlâm đã ký kết giao ước kết nghĩa với các hoạt động như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống; giữ vững an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Dlâm. Ảnh: Vũ Chi

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được quan tâm như: Huy động và kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ thôn cải thiện hạ tầng; phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; giao lưu văn hóa, thể thao.

Dịp này, lãnh đạo Thống kê tỉnh đã tặng cán bộ và nhân dân thôn Dlâm một phần quà gồm 1 máy in và giấy A4 để phục vụ công việc chung của thôn.