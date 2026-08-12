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Công đoàn thống nhất nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

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Đối với lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn phương án nghỉ tổng cộng 7 ngày, từ 4-2 đến hết ngày 10-2-2027.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An (TPHCM) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Ngô Bình
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An (TPHCM) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Ngô Bình

Ngày 11-8, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký văn bản phúc đáp công văn của Bộ Nội vụ về lấy ý kiến phương án nghỉ lễ, tết năm 2027.

Đối với Tết Âm lịch 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chọn phương án 1, nghỉ tổng cộng 7 ngày, từ 4-2 đến hết 10-2-2027. Thời gian nghỉ gồm 5 ngày theo quy định, trong đó có 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, cùng 2 ngày nghỉ bù.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thống nhất chọn phương án 1 về nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc vào Ngày Văn hóa Việt Nam - thứ ba, ngày 24-11-2026. Ngày làm việc thứ hai, 23-11-2026 được hoán đổi sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy, 28-11-2026.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, phương án này tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, thụ hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần. Nghỉ vào ngày 24-11 kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần, cũng tạo kỳ nghỉ dài ngày, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo Phúc Văn (SGGPO)

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