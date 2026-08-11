Tặng 520 chiếc xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Từ nguồn tài trợ của Tổ chức Giving It Back To Kids, 520 chiếc xe lăn được trao cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 58 xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku.

Sáng 10-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức trao tặng xe lăn miễn phí cho 27 người khuyết tật trên địa bàn các phường Pleiku, Hội Phú, An Phú và xã Gào.



Tham dự chương trình có đại diện Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai, Tổ chức Giving It Back To Kids cùng người khuyết tật và đại diện gia đình có người khuyết tật trên địa bàn các xã, phường.

Quang cảnh Chương trình trao tặng xe lăn miễn phí. Ảnh: Bá Bính

Các trường hợp được trao tặng xe lăn lần này là người khuyết tật vận động thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được thực hiện từ nguồn tài trợ của Tổ chức Giving It Back To Kids.

Người khuyết tật và đại diện các gia đình người khuyết tật được nhận xe lăn. Ảnh: Bá Bính

Được biết, từ nguồn tài trợ của Tổ chức Giving It Back To Kids, 520 chiếc xe lăn được trao cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 58 xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo đời sống cho người khuyết tật, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp họ có thêm điều kiện cải thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.