Gia Lai: Hơn 5,9 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã vận động hơn 5,9 tỷ đồng để hỗ trợ 6.485 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chiều 20-7, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác trong 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo đánh giá, trong 6 tháng qua, các chương trình do Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam và các tổ chức thiện nguyện phát động được triển khai hiệu quả.

Nổi bật là trao tặng 540 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; cấp học bổng cho 108 học sinh mồ côi, khuyết tật; tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ sinh kế và tăng cơ hội hòa nhập cho thanh niên khuyết tật.

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để trao tặng xe lăn, xe đạp, cấp học bổng và hỗ trợ phẫu thuật cho các đối tượng yếu thế; tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo trợ xã hội.

Đồng thời, tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.