Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai: Trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho trẻ mồ côi, khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LINH CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 16-6, tại Làng SOS Pleiku, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình giao lưu tìm hiểu về Quyền trẻ em và trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng dành cho trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi.

Tham gia chương trình có 45 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đến từ các phường: Diên Hồng, Thống Nhất, Pleiku, Làng SOS Pleiku, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Cô nhi viện Sao Mai.

z7942334356772-c9edc43ae32ed0c1546ccd187ff7c928.jpg
Các em tham gia trao đổi, trả lời câu hỏi về kỹ năng nhận diện và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Ảnh: Linh Chi

Tại buổi giao lưu, ban tổ chức đã truyền đạt trực quan đến các em về Luật Trẻ em, hướng dẫn cách kết nối với Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 và phổ biến 4 nhóm quyền trẻ em cơ bản, gồm: quyền được sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

Bám sát chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay là “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, chương trình cũng tập trung trang bị cho các em các kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Qua các bài học sinh động, các em được hướng dẫn cách nhận diện và chủ động phòng ngừa rủi ro trực tuyến như: vấn nạn bắt nạt trên mạng, lừa đảo rò rỉ thông tin cá nhân, hay nguy cơ bị dụ dỗ, xâm hại qua internet...

z7941651606072-b3b602dad424b694d429c82394590667.jpg
Ban tổ chức trao tặng các phần quà cho học sinh tham gia chương trình. Ảnh: Linh Chi

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng 45 suất quà ý nghĩa cho các em tham dự. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ thiết thực về mặt tinh thần trong dịp hè, mà còn lan tỏa thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Đời sống

(GLO)- Sáng 10-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), thu hút 48 gia đình tiêu biểu cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Đời sống

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

null