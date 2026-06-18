Gia Lai: Trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho trẻ mồ côi, khuyết tật

(GLO)- Sáng 16-6, tại Làng SOS Pleiku, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình giao lưu tìm hiểu về Quyền trẻ em và trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng dành cho trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi.

Tham gia chương trình có 45 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đến từ các phường: Diên Hồng, Thống Nhất, Pleiku, Làng SOS Pleiku, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Cô nhi viện Sao Mai.

Các em tham gia trao đổi, trả lời câu hỏi về kỹ năng nhận diện và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Ảnh: Linh Chi

Tại buổi giao lưu, ban tổ chức đã truyền đạt trực quan đến các em về Luật Trẻ em, hướng dẫn cách kết nối với Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 và phổ biến 4 nhóm quyền trẻ em cơ bản, gồm: quyền được sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

Bám sát chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay là “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, chương trình cũng tập trung trang bị cho các em các kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Qua các bài học sinh động, các em được hướng dẫn cách nhận diện và chủ động phòng ngừa rủi ro trực tuyến như: vấn nạn bắt nạt trên mạng, lừa đảo rò rỉ thông tin cá nhân, hay nguy cơ bị dụ dỗ, xâm hại qua internet...

Ban tổ chức trao tặng các phần quà cho học sinh tham gia chương trình. Ảnh: Linh Chi

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng 45 suất quà ý nghĩa cho các em tham dự. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ thiết thực về mặt tinh thần trong dịp hè, mà còn lan tỏa thông điệp kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.