Trung tá Công an 15 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật - Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã 15 lần hiến máu nhân đạo, góp phần cứu người bệnh qua cơn nguy kịch.

Nghĩa cử từ trái tim người chiến sĩ

Thực hiện lời Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an nhân dân, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong các phong trào thi đua, hoạt động vì cộng đồng. Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật là một trong những điển hình đó.

Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật đã 15 lần hiến máu nhân đạo. Ảnh: Quang Khang

Nhận thức rõ ý nghĩa nhân văn của phong trào “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”, Trung tá Nhật đã duy trì việc hiến máu trong nhiều năm qua. Đến nay, anh đã 15 lần hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Với Trung tá Nhật, hiến máu không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn là nghĩa cử xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Mỗi lần hiến máu là một lần anh có thêm niềm vui khi được sẻ chia, giúp người bệnh có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật.

Sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần

Nghĩa cử của Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong đơn vị. Ảnh: Quang Khang

Điều đáng quý ở Trung tá Nhật là tinh thần vì cộng đồng. Khi nhận được thông tin bệnh viện cần máu khẩn cấp, anh chủ động báo cáo cấp trên, sắp xếp công việc để kịp thời đến hiến máu.

Thượng tá Nông Liên Hương - Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự - nhận xét: “Đồng chí Nhật luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Việc xin phép cấp trên xung phong hiến máu đột xuất giữa ca trực đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ”.

Những giọt máu của Trung tá Nhật đã góp phần giúp nhiều bệnh nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm. Bà Trần Thị Mai (một người từng được anh hiến máu cứu chữa) xúc động chia sẻ: “Lúc ranh giới sinh tử mong manh nhất, tôi được cứu nhờ giọt máu của đồng chí Nhật. Tấm lòng vì dân của người chiến sĩ Công an thật sự đáng quý”.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an Gia Lai

Không chỉ trực tiếp giúp đỡ người bệnh, nghĩa cử của Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật còn góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong đơn vị. Từ tấm gương của anh, nhiều cán bộ trẻ trong đơn vị tích cực đăng ký tham gia “ngân hàng máu sống”, sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở y tế khi có yêu cầu.

Đại tá Hồ Hiến Chương - Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - cho biết: “15 lần hiến máu của đồng chí Nhật là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân. Đơn vị luôn biểu dương, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an Gia Lai bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.