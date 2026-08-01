Hành trình bền bỉ hiến máu cứu người

(GLO)- Hơn 10 năm qua, anh Trần Duy Nhất (sinh năm 1991, phường Quy Nhơn Tây) và anh Võ Thanh Hưng (sinh năm 1995, phường Quy Nhơn Bắc) đều đã có hơn 30 lần hiến máu tình nguyện, được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen.

Như một lời hẹn ước

Năm 2010, khi còn là sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2 Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), anh Trần Duy Nhất lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). “Lúc đó, mọi thứ với tôi đều mới mẻ. Tôi thấy mọi người hiến máu, nhà trường vận động thì tham gia”, anh Nhất chia sẻ.

Sau lần hiến đầu tiên, điều đọng lại trong anh Nhất không chỉ là vượt qua nỗi sợ mà là cảm giác mình vừa làm được một việc có ý nghĩa. Từ đó, việc hiến máu dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Anh Trần Duy Nhất (bìa phải) và anh Võ Thanh Hưng (thứ 2 từ trái sang) được biểu dương tại lễ khai mạc Hành trình đỏ năm 2026. Ảnh: N.M

4 năm sau, đến lượt anh Võ Thanh Hưng bắt đầu hành trình HMTN của mình. Năm 2014, khi là tân sinh viên Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc), anh không ngần ngại đăng ký hiến máu dù xung quanh không ít người kể về cảm giác choáng sau mỗi lần hiến.

“Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp được ai đó hay làm được điều gì có ích là được. Hoàn thành lần hiến máu đầu tiên, tôi thấy rất tự hào. Dù sau đó gia đình không ủng hộ vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi đã dùng chính sự khỏe mạnh của mình để chứng minh rằng hiến máu đúng cách không hề gây hại”, anh Hưng nhớ lại.

Đến nay, anh Nhất đã có 33 lần hiến máu, còn anh Hưng có 34 lần. Với cả hai, mỗi lần hiến máu đều là một dấu mốc đáng nhớ. Nhưng có những kỷ niệm đã trở thành động lực để họ không nghĩ đến chuyện dừng lại.

Anh Nhất vẫn nhớ lần nhận được cuộc gọi hiến máu khẩn cấp cho một sản phụ bị băng huyết sau sinh tại bệnh viện. “Khi đến nơi, nhìn ánh mắt căng thẳng của người nhà bệnh nhân, tôi mới thực sự thấm thía rằng chỉ một phần máu của mình thôi cũng có thể đem lại sự sống cho một người mẹ và là hạnh phúc của cả một gia đình. Từ đó, tôi càng ý thức rõ hơn giá trị của việc HMTN”, anh Nhất kể.

Với anh Hưng, điều nhớ nhất là một ngày tham gia hiến máu tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn (cũ). Hôm ấy, anh vừa hiến máu, vừa động viên nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia với tư cách là người làm công tác Đoàn của trường. Có một cô gái sau khi hiến máu đã ngất vì sức khỏe không tốt.

Khoảnh khắc ấy khiến anh rất lo lắng. “Khi tỉnh lại, bạn ấy nói nếu những đợt hiến máu sau tôi không dẫn bạn tham gia thì sẽ giận. Nghe vậy, tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động. Sau này, bạn ấy vẫn đều đặn tham gia hiến máu. Đó là lúc tôi hiểu rằng, điều mình lan tỏa không chỉ là một lần hiến máu mà còn là tinh thần sẵn sàng cho đi”, anh Hưng chia sẻ.

Gieo mầm yêu thương

Rời giảng đường, anh Nhất và anh Hưng bước đi trên con đường nghề nghiệp nhưng đều không bỏ lại thói quen HMTN. Anh Nhất từng có 8 năm công tác tại Văn phòng UBND phường Đống Đa (cũ), có thời gian kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường.

Hiện anh là Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Quy Nhơn (phường Quy Nhơn). Dù chuyển sang lĩnh vực giáo dục, anh vẫn tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, đồng thời đề xuất thành lập Chi đoàn trực thuộc Đoàn phường Quy Nhơn (chính thức thành lập vào tháng 5-2026), tạo môi trường để đoàn viên thanh niên và nhân viên Trung tâm tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Với anh Hưng, sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh tiếp tục hành trình còn dang dở. Hiện anh là kỹ thuật viên máy tính tại Công ty Nguyễn Đức Computer (phường Quy Nhơn Nam), đồng thời là đảng viên sinh hoạt tại địa phương.

Khác với những ngày còn là sinh viên, giờ đây, công việc thường kéo dài đến tận tối muộn. Thế nhưng, dù ở cương vị nào hay bận rộn đến đâu, cả anh Nhất và anh Hưng vẫn giữ lời hẹn HMTN đều đặn ít nhất một lần mỗi năm.

Thỉnh thoảng, trong những lần tham gia hiến máu, anh Nhất lại đưa người con lớn (7 tuổi) đi cùng. Anh mong con hiểu rằng lòng nhân ái không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ những việc bình dị mỗi ngày. “Tôi muốn các con hiểu sự sẻ chia là điều vô cùng ý nghĩa. Khi con nhìn thấy những tấm bằng khen hay biểu trưng về hiến máu trong nhà, tôi mong đó sẽ là những hạt giống tốt được gieo vào tâm hồn các con”, anh chia sẻ.

Còn với anh Hưng, cậu con trai mới 3 tuổi vẫn chưa thể hiểu hết những việc cha mình làm. Nhưng anh tin, khi lớn lên, những câu chuyện của hôm nay sẽ trở thành niềm tự hào và hành trang để con sống trách nhiệm với cộng đồng.