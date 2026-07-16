“Gen Z” Gia Lai và những ngày hè cống hiến

(GLO)- Thay vì dành trọn kỳ nghỉ hè cho những chuyến đi hay nghỉ ngơi, nhiều bạn trẻ “Gen Z” ở Gia Lai đã chọn trải nghiệm riêng: mở lớp học miễn phí, kết nối nguồn lực giúp học sinh vùng khó... Những việc làm giản dị ấy đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của giới trẻ với cộng đồng.

Cho đi từ những điều mình có

Đều đặn vào chiều thứ Hai và thứ Năm hằng tuần, 9 học sinh ở xã Vân Canh lại tham gia lớp học tiếng Hàn trực tuyến. Ở đầu bên kia màn hình là chị Dương Thị Hồng Nhung (SN 2003, quê ở xã Vân Canh), sinh viên năm cuối ngành Giáo dục Ngôn ngữ Hàn, Trường Đại học Keimyung (TP Daegu, Hàn Quốc).

Lớp học được Đoàn xã Vân Canh thông tin trên trang Facebook của đơn vị nhằm tạo điều kiện để học sinh địa phương có cơ hội tiếp cận tiếng Hàn. Bắt đầu từ tháng 7, lớp duy trì hai buổi/tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 90 phút. Bên cạnh các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, chị Nhung còn giới thiệu những nét văn hóa Hàn Quốc gắn với từng chủ đề học và giải đáp những điều các bạn trẻ thường quan tâm về đất nước này. Dự kiến, lớp sẽ kéo dài ít nhất trong 3 tháng.

Dù bận rộn nơi xứ người, Nhung vẫn dành thời gian dạy tiếng Hàn miễn phí cho học sinh ở quê hương. Ảnh: NVCC

Hồng Nhung cho biết: “Ý tưởng mở lớp được tôi ấp ủ từ những năm còn học THPT ở Vân Canh. Khi có điều kiện học tập và tích lũy kiến thức tại Hàn Quốc, tôi quyết định thực hiện dự định ấy bằng dự án đầu tiên dành cho học sinh quê nhà với mong muốn giúp các em có cơ hội học tập mà không quá áp lực về kinh tế”.

Là một trong những học viên của lớp, em Đoàn Trần Thủy Trúc (SN 2009, xã Vân Canh) “bật mí”: “Điều em quý nhất là lớp học hoàn toàn miễn phí nhưng chị Nhung vẫn rất tận tình. Chị luôn giải đáp thắc mắc và tạo không khí thoải mái để tụi em mạnh dạn giao tiếp. Nhờ đó, em có cơ hội tiếp cận một ngoại ngữ mới mà trước đây em chưa nghĩ mình sẽ được học”.

Không chỉ có những lớp học miễn phí được duy trì trong dịp hè, nhiều bạn trẻ còn dành khoảng thời gian này để hướng về học sinh vùng khó.

Ba năm qua, cứ mỗi dịp nghỉ hè, các thành viên Câu lạc bộ Truyền Lửa (CLB) lại tất bật tập hợp áo ấm, ba lô, giày dép, đồ dùng học tập và nhiều vật dụng thiết yếu khác để mang đến trao tặng tại các điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây tỉnh.

Hoạt động của CLB do anh Hồ Ngọc Sơn (SN 2001, xã Chư Sê) khởi xướng Ban đầu, CLB vận động cộng đồng runner tặng lại những chiếc áo chạy bộ còn mới nhưng không còn sử dụng. Từ đó, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm chạy trong và ngoài tỉnh đồng hành, giúp nguồn lực được mở rộng để CLB có thể trao thêm ba lô, dép, đồ dùng học tập trước mỗi năm học mới.

Anh Phạm Hiền Trung (áo trắng) tham gia đoàn tình nguyện phát bánh trung thu cho trẻ em vùng khó. Ảnh: NVCC

Mùa hè năm nay, CLB dự kiến tổ chức chương trình trao quà cho học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Chư Sê). Theo Sơn, hầu hết những điểm trường được lựa chọn đều có đông học sinh là người dân tộc thiểu số, điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn. Sau mỗi chương trình, các giáo viên lại tiếp tục kết nối, chia sẻ thêm thông tin về những điểm trường còn khó khăn để CLB xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho mùa hè tiếp theo.

Ngọc Sơn cho biết: “Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Gia Lai nên rất đồng cảm với những khó khăn của các em. Mỗi lần về quê, tôi luôn mong mình làm được một điều gì đó ý nghĩa cho quê hương. Điều hạnh phúc nhất là các hoạt động của Truyền Lửa luôn nhận được sự đồng hành của nhiều bạn trẻ và những tấm lòng hảo tâm, giúp sự tử tế được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Tôi mong ngày càng có nhiều bạn trẻ xem việc cống hiến cho cộng đồng là một phần trong hành trình trưởng thành của mình”.

Hạnh phúc khi được sẻ chia

Bắt đầu từ việc tham gia sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên xã vào giữa năm 2024, em Nguyễn Công Nguyên (SN 2008, ở xã Vạn Đức) dần gắn bó với các chương trình thiện nguyện tại địa phương. Ban đầu chỉ phụ giúp những công việc đơn giản, em dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các buổi phát quà, những “Phiên chợ 0 đồng” hay các đợt nấu cơm tình thương. Khi thì phụ vắt sữa đậu nành, phát phiếu ăn, sắp xếp dụng cụ; lúc lại xung phong khuân vác những phần quà nặng để hỗ trợ người dân.

Mỗi dịp hè, khi quỹ thời gian nhiều hơn cũng là lúc Nguyên chủ động nhận thêm việc, góp sức vào các chương trình thiện nguyện. Trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, Nguyên đã đứng ra kêu gọi nguồn lực để tổ chức 2 đợt nấu cơm 0 đồng với khoảng 160 suất và kêu gọi quà tặng cho thiếu nhi, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Nguyên (giữa) là người trẻ nhất trong số những tình nguyện viên tham gia các buổi nấu cơm 0 đồng. Ảnh: NVCC

Nguyên chia sẻ: “Càng tham gia, em càng hạnh phúc khi thấy những việc làm nhỏ của mình có thể mang lại niềm vui cho nhiều người. Em đăng tải các hoạt động lên trang cá nhân để mọi người biết nguồn hỗ trợ được sử dụng như thế nào. Nhờ vậy, nhiều nhà hảo tâm đã tin tưởng, chủ động liên hệ để cùng em tổ chức thêm những bữa cơm yêu thương. Đó cũng là động lực để em tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện”.

Tương tự, anh Phạm Hiền Trung (SN 2001, xã Bờ Ngoong) cũng chọn cách dành thời gian cho cộng đồng. Suốt ba năm qua, anh Trung đều đặn trích một phần thu nhập của bản thân, đồng thời vận động thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, sữa, nhu yếu phẩm và chi phí điều trị bệnh cho nhiều gia đình khó khăn trong xã. Qua sự kết nối của chính quyền địa phương và người dân, anh chủ động tìm hiểu từng hoàn cảnh để kịp thời sẻ chia khi cần.

Anh Hồ Ngọc Sơn (áo trắng, bìa trái) cùng nhà tài trợ trao quà cho các em nhỏ của điểm trường khó khăn. Ảnh: H.H

Những việc làm ấy vẫn tiếp tục được nối dài trong mùa hè này. Bên cạnh các phần quà hỗ trợ thường xuyên, anh Trung đang lên kế hoạch trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho những hộ dân chưa có điều kiện sử dụng điện ổn định, góp phần cải thiện sinh hoạt hằng ngày.

Chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình, chàng trai trẻ tâm sự: “Những việc tôi làm hoàn toàn xuất phát từ tâm. Tôi chỉ mong san sẻ bớt khó khăn với bà con xung quanh, bởi khi tôi còn có thể giúp được ai đó thì đó đã là một điều hạnh phúc”.