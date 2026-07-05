Lớp tiếng Anh miễn phí giữa mùa hè

(GLO)- Trong thời gian học tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế), anh Đinh Ri (SN 1993, làng Vĩnh An, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) tích cực tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh, chủ động giao tiếp với du khách quốc tế để rèn luyện kỹ năng, đồng thời theo học thêm các lớp tiếng Anh.

Tốt nghiệp năm 2016, anh Ri về quê sống, mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong làng từ năm 2017-2018. Sau đó, anh vào TP. Hồ Chí Minh làm việc.

Đến năm 2022, anh quay về nhà, kiếm sống bằng làm nương rẫy, rồi hướng dẫn viên du lịch cộng đồng, đồng thời tiếp tục duy trì việc dạy ngoại ngữ vào những tháng hè hằng năm.

“Cô giáo” Rcom Nay H’Srina dạy tiếng Anh miễn phí tại nhà. Ảnh: L.H

Dịp hè năm nay, từ 19-21 giờ ngày thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần, anh Ri tổ chức lớp học cho 20 học sinh, trong đó, 15 em thuộc diện khó khăn được anh dạy miễn phí. Một số phụ huynh có điều kiện tự nguyện đóng góp một phần để anh trang trải chi phí mua tài liệu và duy trì lớp học.

“Tôi mong muốn trẻ em trong làng có thêm cơ hội học ngoại ngữ ngay từ nhỏ. Hy vọng tiếng Anh sẽ giúp các em tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập, làm việc trong tương lai” - anh Ri bộc bạch.

Nhiều học sinh đã gắn bó với lớp học tiếng Anh miễn phí trong nhiều năm. Em Đinh Văn Đại (học sinh lớp 4, làng Vĩnh An) chia sẻ: “Mỗi dịp hè, em đều đến lớp của thầy Ri. Nhờ thầy tận tình chỉ dạy, em ngày càng yêu thích môn tiếng Anh”.

Từ đầu tháng 6-2026 đến nay, đều đặn từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ Chủ nhật hằng tuần, căn phòng khách của gia đình “cô giáo” Rcom Nay H’Srina (thôn Piơm, xã Đak Đoa) là nơi học tiếng Anh của hơn 10 học sinh từ lớp 1-5.

Điều đặc biệt là H’Srina năm nay mới 12 tuổi, là học sinh lớp 6A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), song đã sở hữu bảng thành tích đáng nể như: Giải nhì cuộc thi English Olympiad of Asia (EOA), giải đồng cuộc thi Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia...

Chị Rcom Hsonh (mẹ của H’Srina, giáo viên tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Đak Đoa) chia sẻ: “Tôi động viên con đứng ra tổ chức CLB tiếng Anh miễn phí để vừa rèn luyện kỹ năng cho bản thân, vừa giúp các em nhỏ có thêm môi trường học tập. Trong đó, mình là người hỗ trợ chính để con tự tin hơn khi đứng lớp”.

Cô giáo” H'Srina dạy tiếng Anh cho em Srom (bên phải). Ảnh: L.H

H’Srina cùng mẹ xây dựng giáo án điện tử, lựa chọn những chủ đề gần gũi như màu sắc, con vật, gia đình, trường học, các đoạn hội thoại giao tiếp đơn giản... Xen kẽ các bài học là những trò chơi, hoạt động tương tác.

“Em luôn cố gắng thiết kế nội dung học tạo được không khí vui vẻ, giúp các bạn vừa học vừa chơi mà vẫn nhớ kiến thức” - H’Srina bộc bạch.

Đều đặn đến học suốt 3 tuần qua, em Srom (học sinh lớp 5, xã KDang) chia sẻ: “Không khí lớp học rất gần gũi, dễ hiểu bài. Em cũng bắt đầu mạnh dạn nói tiếng Anh hơn trước”.