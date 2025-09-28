Easy English: Lớp tiếng Anh miễn phí giữa phố núi

(GLO)- Không thu học phí, không áp lực điểm số, lớp tiếng Anh miễn phí Easy English ở phố núi Gia Lai vẫn duy trì đều đặn hơn hai năm qua. Lớp học trở thành điểm hẹn cộng đồng, nơi ngoại ngữ được sẻ chia và niềm tin học tập lan tỏa.

Thành lập từ tháng 8-2023, lớp Easy English do anh Nguyễn Vương Quốc (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) khởi xướng, mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ cho nhiều em nhỏ và cả những người trưởng thành có chung niềm yêu thích học tập.

Easy English giúp học viên vừa học ngoại ngữ, vừa trải nghiệm những giờ học ý nghĩa. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Quốc chia sẻ: “Tôi luôn mang trong mình một quyết tâm là giúp các bạn trẻ phố núi không còn bỡ ngỡ, thiếu tự tin khi tiếp xúc với ngoại ngữ. Ngày trước, tôi cũng từng loay hoay vì không có ai dẫn dắt. Sau này, trong quá trình học tập và làm việc xa nhà, tôi mới nhận ra ngoại ngữ quan trọng đến mức nào. Thế nên khi trở về Gia Lai, tôi quyết định mở lớp miễn phí, coi như trao cho các em cơ hội để đỡ vất vả hơn mình trước kia”.

Ban đầu, lớp chỉ có vài học viên tham gia. Dần dần, thông tin được lan tỏa, đến nay mỗi buổi học duy trì ổn định khoảng 20 em, chủ yếu là học sinh tiểu học. Đặc biệt, đôi khi còn có bạn bè quốc tế tham gia, góp phần tạo nên môi trường học tập đa văn hóa, sinh động và gần gũi. Điểm đáng chú ý là Easy English không có địa điểm cố định, khi ở quán cà phê, khi chuyển sang không gian khác nhưng giờ học vẫn đều đặn từ 19 đến 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần.

Được biết, nội dung lớp học do anh Quốc tự biên soạn theo từng chủ đề gần gũi trong đời sống như chào hỏi, giới thiệu bản thân, mua sắm, du lịch… Các buổi học chủ yếu rèn phát âm, từ vựng và phản xạ giao tiếp thông qua trò chơi ngôn ngữ, hoạt động nhóm, đóng vai tình huống. Anh Quốc cho biết, chỉ cần một giờ để soạn giáo án, quan trọng là giúp học viên mạnh dạn nói tiếng Anh và có thể áp dụng ngay trong thực tế.

Không chỉ thu hút học sinh, Easy English còn trở thành điểm đến của nhiều người trưởng thành muốn rèn luyện ngoại ngữ. Anh Trịnh Quốc Cường (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Tôi rất hào hứng khi tham gia Easy English vì có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè mới, thậm chí cả những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi làm nghề làm bánh nên ít khi sử dụng tiếng Anh, nhưng ở lớp, mọi người luôn khuyến khích nói tiếng Anh. Nhờ vậy tôi được luyện tập nhiều hơn và dần trở nên tự tin hơn trong giao tiếp”.

Với bạn bè quốc tế, lớp học cũng mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Anh Jeth Craig Lucenta (đến từ Philippines), hiện là trợ giảng của lớp bày tỏ: “Tôi cảm thấy mọi người trong lớp giống như một gia đình. Công việc hằng ngày của tôi kéo dài từ thứ Hai đến thứ Bảy nên khoảng thời gian đến với Easy English vào cuối tuần vừa là lúc tôi thư giãn, vừa có cơ hội hướng dẫn các em học sinh, khám phá văn hóa và kết bạn cùng các bạn Việt Nam. Tôi thực sự yêu mến và trân trọng lớp học miễn phí này”.

Các em nhỏ hào hứng thảo luận trong lớp học tiếng Anh miễn phí. Ảnh: Ngọc Duy

Chính sự gần gũi và phương pháp giảng dạy thoải mái đã tạo nên sự gắn bó cho học viên. Em Lê Anh Thư (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Trước đây em rất ngại nói tiếng Anh vì sợ phát âm sai, sợ các bạn cười. Nhưng từ khi tham gia lớp học, em thấy vui hơn nhiều vì vừa được chơi trò chơi vừa học thêm từ mới. Mỗi buổi học em lại biết cách nói thêm một câu, một tình huống khác nhau. Giờ em tự tin hơn, dám giơ tay phát biểu và còn có thể chào hỏi, trò chuyện đơn giản với người nước ngoài. Em mong lớp học sẽ duy trì lâu dài để em và các bạn nhỏ khác được giao tiếp tiếng Anh nhiều hơn nữa”.

Nhiều phụ huynh cũng đánh giá cao hiệu quả từ lớp học. Chị Võ Thị Bích Thảo (phường Thống Nhất, mẹ của em Lê Anh Thư) cho biết: “Con tôi tham gia lớp Easy English được khoảng 5 tháng. Trước đây, cháu yêu thích tiếng Anh nhưng còn ngại giao tiếp. Từ ngày đến lớp, bé mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều. Mỗi tối thứ Bảy cháu đều háo hức đi học, về nhà lại tự giác luyện thêm. Tôi thấy đây thật sự là một môi trường tốt để con rèn kỹ năng và tiến bộ từng ngày”.

Anh Nguyễn Vương Quốc (bìa phải) tận tình hướng dẫn học viên trong lớp học tiếng Anh Easy English. Ảnh: Ngọc Duy

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Vương Quốc-Chủ nhiệm lớp tiếng Anh Easy English chia sẻ: “Để duy trì lớp học, tôi phải tự lo từ việc tìm địa điểm, chuẩn bị đạo cụ, soạn bài cho đến trực tiếp đứng lớp. Có hôm chỉ vài học viên tham gia nhưng tôi vẫn kiên trì, vì tin rằng không thể chỉ trông chờ vào động lực mà phải dựa vào kỷ luật. Niềm vui lớn nhất của tôi là được chứng kiến các bạn tiến bộ từng ngày. Tôi chỉ mong việc mình làm thật sự có ích, giúp mọi người thêm yêu tiếng Anh, không chỉ ở Gia Lai mà còn ở nhiều nơi khác. Tôi tin rằng, nhiều người cùng thắp lửa thì cả cộng đồng sẽ sáng lên”.