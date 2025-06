Tặng quà và dạy tiếng Anh cho thiếu nhi ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Trong 2 ngày (14 và 15-6), Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp cùng Câu lạc bộ tiếng Anh cảm hứng tổ chức hành trình Chia sẻ yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai.

Ban tổ chức tặng quà cho thiếu nhi ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh. Ảnh: Cao Thắng

Chương trình có chủ đề “Cùng Want Want trao gửi hạnh phúc”. Tại chương trình, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky đã trao tặng 1.000 sản phẩm bánh kẹo Want Want cho các em thiếu nhi và cụ già đang ở tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh.

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh cũng được Câu lạc bộ tiếng Anh cảm hứng dạy tiếng Anh miễn phí.

Hành trình Chia sẻ yêu thương được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện đối với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương trong cuộc sống.