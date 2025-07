Gia Lai: Thực hiện công trình “thắp sáng đường quê” tại thôn Glung Mơ Lan

(GLO)-Ngày 22-7, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Glung Mơ Lan.

Tại đây, các đoàn viên thanh niên và Công an xã đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời trên địa bàn thôn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại thôn Glung Mơ Lan. Ảnh: M.N

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè 2025, thể hiện tinh thần tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng Công an trong việc đồng hành cùng cộng đồng.