Ayun Pa tổ chức sân chơi bổ ích cho thiếu nhi

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp các nhóm thiện nguyện tổ chức đến thăm hỏi và trao tiền phụng dưỡng (7 triệu đồng) cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hưng (SN 1932, ở xã Vĩnh Quang), do Ban thanh niên Công an tỉnh nhận phụng dưỡng.