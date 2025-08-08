Câu lạc bộ HV Music Club của Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức minishow mang tên “Tôi”

Đây là sự kiện âm nhạc thường niên của Câu lạc bộ. Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cùng nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ tại phố núi Pleiku và hàng trăm khán giả ở nhiều độ tuổi.

Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Chu Hằng

Với chủ đề “Tôi”, các thành viên Câu lạc bộ mong muốn chương trình là hành trình nhìn lại bản thân của mỗi khán giả tham dự. “Tôi” từng là đứa trẻ tung tăng chạy giữa sân trường, là ánh nhìn non nớt chất chứa mộng mơ chưa thành hình. Và giờ đây, khi âm nhạc vang lên, những giai điệu như đánh thức ký ức cũ nơi ta nhận ra: “Tôi đã từng sống rất sâu sắc, yêu rất thật lòng và đau cũng rất thật tâm”.

Tiết mục “Con giời” khuấy động sân khấu và mang đến tràng cười sảng khoái cho khán giả. Ảnh: Chu Hằng

Minishow lần này quy tụ hơn 30 tiết mục được các thành viên HV Music Club dàn dựng công phu, với đa dạng thể loại từ đàn, hát, rap đến nhảy, kịch. Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ khách mời biễu diễn như: T.R.I, Lê Văn Cường (Du ca Phố núi), Hồ Như Quỳnh (Quỳnh Music House),...

Tiết mục hát song ca nam Ông kẹ ấn tượng. Ảnh: Chu Hằng

Đây không chỉ là hoạt động ngoại khóa góp phần phát triển năng lực tổ chức, biểu diễn cho học sinh, mà còn hướng đến mục tiêu cộng đồng. Với giá vé 160.000 đồng, Câu lạc bộ sẽ trích một phần kinh phí thu được phục vụ các hoạt động thiện nguyện.

Không gian triển lãm tranh thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: Chu Hằng

Ngoài thưởng thức âm nhạc, khán giả tham gia minishow còn được xem các bức tranh đến từ lớp vẽ Xóm Ngộ. Không chỉ nghe nhạc mà khán giả còn bước vào một triển lãm tranh đầy màu sắc nơi "Tôi", nhạc và họa gặp nhau.