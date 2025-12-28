Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Gia Lai: Phát huy vai trò đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số

(GLO)- Bằng sự gần dân, hiểu dân và những việc làm cụ thể, đội ngũ đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số ở Gia Lai trở thành cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân tại các buôn làng.

“Cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với người dân

Tại thôn 1 An Trung (xã An Vinh), chị Đinh Thị Cúc (24 tuổi), chuyên viên Đoàn xã được bà con nhắc đến như “cầu nối” gần gũi, tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Tốt nghiệp đại học, chị Cúc lựa chọn trở về quê công tác, sớm rèn luyện trong các phong trào cơ sở và được kết nạp Đảng vào tháng 8-2024, rồi trở thành đảng viên chính thức một năm sau đó.

Chị Đinh Thị Cúc (thứ 2 từ trái sang) cùng Đoàn Thanh niên xã An Vinh tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và pháp luật cho người dân. Ảnh: T.C
Chị Đinh Thị Cúc (thứ 2 từ trái sang) cùng Đoàn Thanh niên xã An Vinh tuyên truyền về tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: T.C

Những năm trước đây, trên địa bàn thôn xảy ra tình trạng tảo hôn. Trước tình hình đó, chị Cúc đã cùng chi bộ, đoàn thể kiên trì tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không áp đặt hay hô hào hình thức, chị chọn cách trò chuyện gần gũi, phân tích rõ hệ lụy của tảo hôn, giúp bà con nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật.

Chị Cúc cho biết: “Là đảng viên trẻ, tôi luôn ý thức mình phải đi trước trong học hỏi, trong cách làm và trách nhiệm với cộng đồng. Ở cơ sở, nếu mình gương mẫu, gần dân và nói những điều thiết thực, bà con sẽ tin và làm theo. Khi người dân hiểu đúng pháp luật, hiểu chủ trương của Đảng, việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm mới bền vững”.

Ở thôn 1 (xã An Lão), anh Đinh Văn Ưm (35 tuổi) được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ từ năm 2023. Trên cương vị người đứng đầu, anh luôn phát huy vai trò “đầu tàu”, trực tiếp cùng chi bộ lãnh đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ ở khu dân cư. Từ vận động hiến đất mở đường, vay vốn phát triển kinh tế đến giải quyết các vấn đề phát sinh, mọi chủ trương đều được bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lấy ý kiến người dân. Đặc biệt, việc sử dụng linh hoạt song ngữ H’re - Kinh giúp anh truyền đạt chủ trương, chính sách dễ hiểu, tạo sự đồng thuận từ cơ sở.

Anh Ưm cho hay: “Là Bí thư chi bộ và cũng là đảng viên trẻ, tôi luôn nhắc mình phải làm trước, làm đến nơi đến chốn. Khi chi bộ nói đi đôi với làm, khi đảng viên thật sự gương mẫu, bà con sẽ tin và tự giác làm theo”.

Niềm tin ấy cũng được vun đắp từ những đảng viên trẻ dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Là đảng viên Chi bộ làng K2 (xã Vĩnh Sơn), anh Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) tạo dấu ấn bằng mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Từ hiệu quả thực tế, anh tích cực vận động người dân vay vốn, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; đồng thời, kết nối bà con cùng tham gia làm du lịch cộng đồng, đan đát, dệt thổ cẩm, nâng cao thu nhập và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Anh Bùi Ngọc Thanh (bên trái, làng K2, xã Vĩnh Sơn) giới thiệu về mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm. Ảnh: T.C
Anh Bùi Ngọc Thanh (bên trái, làng K2, xã Vĩnh Sơn) giới thiệu về mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm. Ảnh: T.C

Tạo nguồn, kết nạp đảng viên

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2025, 2.692 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trong tỉnh kết nạp mới 1.717 đảng viên, trong đó có 612 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các cấp ủy đối với công tác phát triển Đảng ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đáng chú ý, việc kết nạp không chạy theo số lượng mà đặt chất lượng, tính kế thừa lên hàng đầu; nhiều chi bộ chủ động tạo nguồn từ phong trào đoàn thể, cơ sở…

Năm 2025, Đảng bộ xã An Vinh kết nạp 28 đảng viên mới, đa số là đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn kế cận ổn định cho cơ sở. Theo ông Trịnh Hồng Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Vinh, công tác phát triển đảng viên được triển khai chặt chẽ, thực chất.

“Năm 2026, địa phương phấn đấu kết nạp 21-28 đảng viên mới, ưu tiên cán bộ trẻ, ĐVTN ưu tú, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, nhất là địa phương không chạy theo số lượng, mà chú trọng những quần chúng tiêu biểu, có uy tín, được thử thách, rèn giũa qua thực tiễn” - ông Vinh nhấn mạnh.

Tương tự, Bí thư Đảng ủy xã An Lão Phan Hoài Vũ cho biết: Năm 2026, Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp 29 đảng viên mới. Để đạt mục tiêu này, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chủ động rà soát, tạo nguồn, kịp thời động viên ĐVTN và những quần chúng tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đồng thời, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể để quần chúng rèn luyện. Bên cạnh đó, triển khai các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho những hạt nhân ưu tú phát huy năng lực, tạo động lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - nhấn mạnh: Các địa phương cần gắn công tác phát triển đảng viên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Việc kết nạp phải đi đôi với giao việc, thử thách qua thực tiễn, bảo đảm mỗi đảng viên mới thật sự là hạt nhân nòng cốt, tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra tại thôn, làng, tổ dân phố.

Trong thời gian tới, Đảng bộ các xã, phường cần tập trung phát triển đảng viên từ lực lượng trực tiếp tham gia công tác ở cơ sở; khắc phục tình trạng tạo nguồn hình thức, bảo đảm chất lượng, tính lan tỏa và hiệu quả sau kết nạp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

