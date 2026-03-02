“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Trong hành trình xuôi về phía Đông của đại ngàn, chúng tôi chọn khám phá những dòng thác reo ca giữa núi rừng Đak Rong - nơi vẻ đẹp thiên nhiên còn nguyên vẹn và tinh khôi.

Bản hợp âm giữa đại ngàn - Thác Kon Bông

Tờ mờ sáng, khi sương còn bảng lảng trên đồi, chúng tôi rời trung tâm Pleiku theo Quốc lộ 19, hướng về xã Kbang (Gia Lai), rồi tiếp tục men theo cung đường Đông Trường Sơn đến xã Đak Rong. Hành trình dài khoảng 170km mở ra trước mắt bức tranh trời xanh cao vợi, khoáng đạt như chiều lòng người lữ khách.

Du khách trải nghiệm cảm giác hòa mình với thiên nhiên tại dòng thác Kon Bông.

Từ trụ sở UBND xã Đak Rong, đoàn tiếp tục di chuyển thêm 16km để đến thác Kon Bông - dòng thác được ví như “nàng thơ” giữa núi đồi xanh thẳm. Con đường dẫn vào thác rợp bóng cây rừng. Mùa này, cỏ đuôi chồn hai bên lối ngả nghiêng trong gió nhẹ, như dẫn bước du khách tìm về bản hòa ca của đại ngàn.

Xe dừng bên một khoảng đất trống, xung quanh là ruộng đồng xanh mướt do người dân làng Kon Bông canh tác. Khung cảnh bình yên ấy khiến bước chân chậm lại, để lòng mình lắng xuống giữa không gian rộng mở, trong lành. Từ xa, tiếng nước đổ vang vọng đã thôi thúc chúng tôi tiến sâu hơn vào rừng.

Bãi đá quanh chân thác Kon Bông có nhiều hình thù kỳ thú.

Và rồi, thác Kon Bông hiện ra như một tuyệt tác của tạo hóa. Dòng thác cao khoảng 40m, rộng gần 25m, chia thành ba tầng rõ rệt, ầm ào đổ xuống như một bản hợp âm hùng tráng giữa núi đồi. Bởi vậy, người dân nơi đây còn gọi là thác Ba Tầng. Nước chảy quanh năm, trắng xóa và dạt dào, tạo nên vẻ đẹp vừa dữ dội vừa mê hoặc.

Tiến lại gần, mặt nước lung linh ánh bạc dưới nắng, hòa cùng hồ nước rộng phía dưới tạo nên cảnh sắc tựa chốn thần tiên. Quanh chân thác, những tảng đá lớn nhỏ phủ rêu phong nằm im lặng qua năm tháng, như chứng nhân của thời gian. Du khách có thể dừng chân nơi đây, lắng nghe tiếng thác, hít đầy lồng ngực hương rừng mát lành và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Dải lụa trắng giữa trời xanh - Thác Kon Lốc

Khi nắng trưa bắt đầu len qua tán lá, chúng tôi tiếp tục hành trình đến thác Kon Lốc, cách thác Kon Bông gần 20km, vẫn thuộc địa phận xã Đak Rong.

Muốn đến thác, du khách phải băng qua đoạn đường mòn xuyên rừng dài khoảng 200m. Con đường nhỏ rợp bóng cây, hòa cùng tiếng chim râm ran giữa thảm thực vật phong phú, tạo nên cảm giác thư thái và tươi mới.

Dẫn lối vào thác Kon lốc là con đường mòn xuyên rừng rợp bóng cây.

Từ xa, hơi nước mát lạnh đã lan tỏa trong không gian, khiến cả khu rừng như được tưới mát. Phía trên đỉnh thác là những phiến đá lớn trải rộng. Đứng tại đây, phóng tầm mắt ra xa, có thể thu trọn vào tầm nhìn cảnh núi rừng trùng điệp.

Nước từ độ cao khoảng 20m đổ xuống, trải rộng gần 10m, mềm mại như dải lụa trắng vắt ngang nền xanh thẳm của đại ngàn. Dòng nước tràn qua những bậc đá đen bóng do năm tháng bào mòn, len lỏi qua khe đá rồi tung bọt trắng xóa dưới chân thác. Ánh nắng phản chiếu khiến mặt nước lấp lánh, nhiều thời điểm còn xuất hiện cầu vồng mờ ảo giữa làn hơi nước, vẽ nên khung cảnh vừa thực vừa mơ.

Những vách đá hình lục lăng xếp đặt ngẫu nhiên dưới lòng thác Kon Lốc.

Điểm đặc biệt của thác Kon Lốc còn nằm ở cấu trúc địa chất độc đáo. Những phiến đá hình lục lăng xếp chồng tự nhiên dưới lòng thác, kết hợp với vách đá dựng đứng và tán rừng bao phủ phía xa, tạo nên một bức tranh kỳ thú mà thiên nhiên khéo léo sắp đặt.

Ở mỗi thời điểm trong năm, núi rừng Đak Rong lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng. Nhưng dù là mùa nào, những dòng thác ẩn mình giữa rừng nguyên sinh vẫn không ngừng reo ca, níu chân người lữ khách băng rừng tìm đến - để một lần được lắng nghe nhịp thở của đại ngàn và cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ, tròn đầy của Đông Trường Sơn.