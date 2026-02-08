Báo Gia Lai điện tử

“Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2026 lan tỏa nghĩa tình tại Gia Lai

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 8-2, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dẫn đầu đoàn công tác tổ chức các hoạt động thuộc Chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2026 tại tỉnh Gia Lai.

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn công tác đã đến thăm cựu chiến binh Lê Văn Thoa (SN 1968, phường Quy Nhơn), thương binh hạng 4/4 - người trực tiếp tham gia chiến đấu, bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Trung ương Đoàn đã trao suất quà Tết gồm 10 triệu đồng tiền mặt, giỏ quà, phong bao lì xì, sách thiếu nhi... với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng; Tỉnh đoàn Gia Lai trao thêm các phần quà Tết nhằm tri ân gia đình cựu chiến binh.

bi-thu-thu-nhat-tw-doan-tang-qua-tet-tai-gia-lai-2.jpg
Thăm, tặng quà tri ân cho cựu chiến binh Lê Văn Thoa (thứ 4 từ phải sang). Ảnh: D.L

Tại xã Tuy Phước, đoàn công tác trao 200 suất quà Tết (1,3 triệu đồng/suất) cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại xã; 20 suất học bổng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt kèm bộ sách của Nhà xuất bản Kim Đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

bi-thu-thu-nhat-tw-doan-tang-qua-tet-tai-gia-lai-8.jpg
Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: D.L
bi-thu-thu-nhat-tw-doan-tang-qua-tet-tai-gia-lai-1.jpg
Tặng quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Trung ương Đoàn còn hỗ trợ 5 điểm phát wifi miễn phí trong 1 năm với tổng trị giá 40 triệu đồng cho Đoàn xã Tuy Phước.

Ngoài số quà trực tiếp trao tại chương trình, Trung ương Đoàn ủy quyền cho Tỉnh đoàn Gia Lai tiếp tục trao 300 suất quà Tết (1,3 triệu đồng/suất) cùng 10 máy lọc nước cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.

bi-thu-thu-nhat-tw-doan-tang-qua-tet-tai-gia-lai-4.jpg
Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi (trái) trao bảng tượng trưng, tặng công trình thanh niên điểm phát wifi miễn phí cho Đoàn xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng, 1 phòng tin học trị giá 120 triệu đồng và 50 thùng sữa nhằm góp phần chăm lo đời sống, học tập cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn xã Tuy Phước.

bi-thu-thu-nhat-tw-doan-tang-qua-tet-tai-gia-lai-5.jpg
Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai (thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng, tặng các công trình và sữa cho Đoàn xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Tại phường An Nhơn Nam, đoàn công tác đến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573. Trung ương Đoàn tặng các phần quà (1 giỏ quà Tết, 10 triệu đồng tiền mặt, 10 máy lọc nước, 300 thùng nước khoáng và nước ngọt, 200 thùng nước tăng lực...) với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng tặng thêm quà Tết và các vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, với tổng trị giá 30 triệu đồng.

bi-thu-thu-nhat-tw-doan-tang-qua-tet-tai-gia-lai-3.jpg

“Chúng tôi xác định, bên cạnh việc phát huy vai trò, vị trí và sức trẻ của thanh niên, việc đồng hành cùng đoàn viên thanh niên và người dân là nhiệm vụ rất quan trọng của tổ chức Đoàn. Chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” được Trung ương Đoàn triển khai tại nhiều tỉnh, thành nhằm cụ thể hóa tôn chỉ, mục đích đó. Trung ương Đoàn và các đơn vị trực thuộc luôn chia sẻ với những khó khăn của người dân và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống” - anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” tại làng M6 (xã Bình Hiệp).

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam.

Sôi nổi các hoạt động hướng về trẻ em tại phường Quy Nhơn Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-1, tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Quy Nhơn Nam phối hợp với nhà trường triển khai mô hình “Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em” và chương trình “Tết yêu thương - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Gần 1.000 học sinh Trường THCS Ngô Mây tìm hiểu về AI và kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 19-1, Đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức chương trình “Thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam với AI và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh” tại Trường THCS Ngô Mây, thu hút gần 1.000 học sinh nhà trường tham gia.

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ” và tổ chức chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”.

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.