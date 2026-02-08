“Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2026 lan tỏa nghĩa tình tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 8-2, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dẫn đầu đoàn công tác tổ chức các hoạt động thuộc Chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2026 tại tỉnh Gia Lai.

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn công tác đã đến thăm cựu chiến binh Lê Văn Thoa (SN 1968, phường Quy Nhơn), thương binh hạng 4/4 - người trực tiếp tham gia chiến đấu, bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Trung ương Đoàn đã trao suất quà Tết gồm 10 triệu đồng tiền mặt, giỏ quà, phong bao lì xì, sách thiếu nhi... với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng; Tỉnh đoàn Gia Lai trao thêm các phần quà Tết nhằm tri ân gia đình cựu chiến binh.

Thăm, tặng quà tri ân cho cựu chiến binh Lê Văn Thoa (thứ 4 từ phải sang). Ảnh: D.L

Tại xã Tuy Phước, đoàn công tác trao 200 suất quà Tết (1,3 triệu đồng/suất) cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại xã; 20 suất học bổng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt kèm bộ sách của Nhà xuất bản Kim Đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Tặng quà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Trung ương Đoàn còn hỗ trợ 5 điểm phát wifi miễn phí trong 1 năm với tổng trị giá 40 triệu đồng cho Đoàn xã Tuy Phước.

Ngoài số quà trực tiếp trao tại chương trình, Trung ương Đoàn ủy quyền cho Tỉnh đoàn Gia Lai tiếp tục trao 300 suất quà Tết (1,3 triệu đồng/suất) cùng 10 máy lọc nước cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi (trái) trao bảng tượng trưng, tặng công trình thanh niên điểm phát wifi miễn phí cho Đoàn xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng, 1 phòng tin học trị giá 120 triệu đồng và 50 thùng sữa nhằm góp phần chăm lo đời sống, học tập cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn xã Tuy Phước.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai (thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng, tặng các công trình và sữa cho Đoàn xã Tuy Phước. Ảnh: D.L

Tại phường An Nhơn Nam, đoàn công tác đến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573. Trung ương Đoàn tặng các phần quà (1 giỏ quà Tết, 10 triệu đồng tiền mặt, 10 máy lọc nước, 300 thùng nước khoáng và nước ngọt, 200 thùng nước tăng lực...) với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng tặng thêm quà Tết và các vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, với tổng trị giá 30 triệu đồng.