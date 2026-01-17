Báo Gia Lai điện tử

Tặng 400 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng

(GLO)- Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation và Công ty TNHH NTPM (Việt Nam) vừa tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện-Gửi dịu dàng lên cao” tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

ban-to-chuc-tang-qua-cho-cac-em-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-kim-dong-anh-thanh-tam.jpg
Ban tổ chức tặng quà các em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: Thanh Tâm

Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức hội thảo với nội dung “Vệ sinh là nền tảng để cơ thể khỏe mạnh” và bữa ăn trưa cho 400 em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng.

Cùng với đó, ban tổ chức còn tặng 400 suất quà gồm các vật dụng cá nhân thiết yếu cho các em học sinh của trường. Tổng trị giá chương trình là 250 triệu đồng.

“Gửi dịu dàng lên cao” là dự án mà Công ty TNHH NTPM muốn thực hiện nhằm mang tới sự dịu dàng và ấm áp cho trẻ em khó khăn tại vùng cao, giúp các em có điều kiện đón Tết vui tươi, ấm áp.

