Văn hóa và Bản sắc

Sinh viên sáng tạo cách lan tỏa hát bội

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Những ngày giữa tháng 3, tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam…, các hoạt động trải nghiệm và trình diễn nghệ thuật hát bội do sinh viên tổ chức đã tạo nên những “điểm chạm” mới mẻ với giới trẻ.

Từ không gian triển lãm đến các trích đoạn sân khấu đặc sắc, di sản hát bội Bình Định đang được tiếp cận bằng những cách sáng tạo, gần gũi hơn.

1. Sáng 15-3, tại Trường ĐH FPT Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông) diễn ra chuỗi triển lãm, trải nghiệm và trình diễn nghệ thuật trong chương trình “Xứ bội”, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội tại chương trình “Xứ bội” tổ chức tại Trường Đại học FPT Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận
Triển lãm giới thiệu về phục trang, hóa trang và đạo cụ hát bội với các bộ kim khôi, phục trang, mặt nạ, đạo cụ sân khấu đặc trưng. Bên cạnh đó là khu vực photobooth in ảnh chụp lấy liền được thiết kế theo chủ đề sân khấu truyền thống, cùng hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội.

Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn tuồng Quang Trung lên ngôi do các nghệ nhân Đoàn nghệ thuật hát bội Nhơn Hưng biểu diễn. Sinh viên Trương Lê Quỳnh Như - Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH FPT Quy Nhơn - chia sẻ: “Được tận mắt xem nghệ nhân hóa trang, mặc trang phục và biểu diễn ngay tại trường, em mới cảm nhận rõ sự kết hợp tinh xảo và vẻ đẹp đặc sắc của nghệ thuật hát bội”.

Chương trình cũng thu hút nhiều học sinh trong tỉnh. Em Khang Siu - học sinh lớp 12 B2 Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Chư Prông) cho biết: “Đây là lần đầu chúng em được tham gia hoạt động trải nghiệm như thế này. Dù chưa hiểu nhiều về hát bội nhưng em thấy được sự phong phú, đặc sắc của di sản văn hóa tỉnh nhà”.

Chương trình do nhóm sinh viên năm cuối chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH FPT Quy Nhơn thực hiện như một phần của đề án tốt nghiệp. Sinh viên Bùi Minh Tấn - đại diện nhóm tổ chức chương trình, cho hay: “Khi chọn nghệ thuật hát bội Bình Định, chúng em muốn tìm cách tiếp cận mới để người trẻ hiểu và yêu hơn di sản văn hóa quê hương. Nếu có điều kiện, nhóm sẽ tiếp tục thực hiện thêm các hoạt động giới thiệu để nhiều người biết về đời sống nghệ nhân, lịch sử hình thành nghệ thuật hát bội…”.

Theo thầy Giang Minh Hoàng - giảng viên Khoa Thiết kế đồ họa và Truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH FPT Quy Nhơn, nhà trường chú trọng đưa yếu tố văn hóa, lịch sử và nghệ thuật vào chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện. “Việc khuyến khích sinh viên lựa chọn đề tài đề án tốt nghệp gắn với văn hóa truyền thống địa phương giúp các bạn vận dụng, phát huy những gì được đào tạo để góp phần lan tỏa giá trị di sản” - thầy Hoàng nói.

2. Chiều 15-3, tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), nhóm sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic cơ sở TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “Bội sắc”.

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Ngọc (bìa trái) giới thiệu về phục trang, hóa trang và vũ đạo trong tiết mục múa Trình tường cho sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhuận
Đến với chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc do nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát biểu diễn như: Trống trận Tây Sơn, giới thiệu nghệ thuật hóa trang, phục trang, vũ đạo đặc trưng của hát bội qua tiết mục múa Trình tường; trích đoạn ca kịch bài chòi Đêm Phú Xuân và trích đoạn tuồng Quang Trung lên ngôi.

Bạn Hồ Duy Khánh - sinh viên năm cuối chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện, Trường CĐ FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh - trưởng nhóm thực hiện chương trình - cho hay: “Chúng em chọn Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai để thực hiện chương trình gắn với một phần nội dung của đề án tốt nghiệp, bởi vùng đất Võ được xem là cái nôi của nghệ thuật hát bội với nhiều nét đặc sắc riêng. Ngoài biểu diễn, nhóm còn thực hiện các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội để giới thiệu nghệ thuật hát bội đến đông đảo công chúng, nhất là giới trẻ”.

Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, việc các bạn trẻ chủ động tổ chức chương trình về hát bội là tín hiệu đáng mừng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. “Khi người trẻ quan tâm và đưa hát bội vào các hoạt động truyền thông hiện đại, sân khấu truyền thống sẽ có thêm cơ hội lan tỏa rộng rãi hơn” - ông Quỳnh nhìn nhận.

Trong khi đó, NSND Minh Ngọc - người gắn bó lâu năm với sân khấu hát bội, đánh giá cách tiếp cận của sinh viên lần này khá thú vị khi kết hợp biểu diễn với các hoạt động trải nghiệm như triển lãm, chụp ảnh, tìm hiểu hóa trang, phục trang và vũ đạo.

“Được xem biểu diễn, tương tác và khám phá những nét đặc sắc của nghệ thuật hát bội, sẽ giúp người trẻ dễ cảm nhận và hứng thú hơn với nghệ thuật truyền thống” - NSND Minh Ngọc chia sẻ.

Xứ hát bội vào mùa lưu diễn

(GLO)- Từ lễ hội cầu ngư, kỳ yên, thanh minh đến giỗ tổ nghề, ở đâu có hội làng, ở đó tiếng trống chầu lại vang lên, dẫn dắt bước chân của các đoàn hát bội.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

Văn hóa

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chiều 25-2, tại Lăng Ông Nam Hải - Vạn Đầm Xương Lý (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Lễ hội khai sơn cầu ngư đã khai mạc. Lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, tái hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng mưa thuận gió hòa của ngư dân vùng biển Nhơn Lý.

Mãn nhãn với "Đêm võ đài Bình Định"

Thể thao

(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn. 

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Gia đình

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Xã hội

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Du lịch

(GLO)- Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại TP. Hà Nội, các sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Mỗi sản phẩm góp phần quảng bá, mời gọi khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia.

Chuông gió Tây Nguyên

Du lịch

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.