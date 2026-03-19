Đền thờ Ông tổ Nghề dệt chiếu cói Chương Hòa được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Theo quyết định xếp hạng, Đền thờ Ông tổ Nghề dệt chiếu cói Chương Hòa có địa chỉ khu phố Gia An Đông, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Di tích có diện tích 6.500 m2 (0,65 ha); trong đó, khu vực bảo vệ 1 là 1.650 m2 (0,165 ha), khu vực bảo vệ 2 là 4.850 m2 (0,485 ha).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao UBND phường Hoài Nhơn Bắc trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích trên theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nghề dệt chiếu cói được hình thành lâu đời, là một trong những sinh kế chủ yếu của người dân Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: TNO

Làng nghề dệt chiếu cói Chương Hòa là làng nghề tiêu biểu của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây, nay là phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Nghề dệt chiếu cói được hình thành lâu đời, là một trong những sinh kế chủ yếu của người dân địa phương. Chiếu Chương Hòa nổi tiếng bởi chất liệu cói bền chắc, đường dệt tỉ mỉ và hoa văn đẹp.

Theo người dân địa phương, trong chiến tranh, Đền thờ Ông Tổ nghề dệt chiếu cói Chương Hòa không chỉ là nơi thờ phụng, mà còn là địa điểm hoạt động cách mạng bí mật của cán bộ cơ sở.