Người dân phía Đông tỉnh Gia Lai tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Ngày 26-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), tại địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai, nhiều khu dân cư, đình làng và hội đồng hương đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tại đình làng Hưng Lương (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông), người dân hai khu phố Lý Hưng, Lý Lương tổ chức lễ cúng thanh minh gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương từ chiều mùng 9 đến sáng mùng 10-3 âm lịch.

Các nghi lễ cổ truyền như: vọng cúng anh linh, lễ tế Thành hoàng bổn cảnh, an linh đình nội… được thực hiện trang trọng, góp phần giữ gìn phong tục truyền thống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Lễ cúng thanh minh gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương tại đình làng Hưng Lương (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại tổ 7A, 7B, khu phố 1 (phường Quy Nhơn Đông), người dân cùng nhau góp công, góp của chuẩn bị lễ vật, tổ chức cúng tế tưởng nhớ công đức các Vua Hùng, tri ân tiền hiền, hậu hiền.

Buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống như ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của 18 đời Vua Hùng; dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Người dân tổ 7A, 7B, khu phố 1 (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chiều cùng ngày, Hội đồng hương đất Tổ tại Gia Lai tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống cội nguồn của những người con quê hương Phú Thọ, Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) hiện đang sinh sống, công tác tại đất Võ. Buổi gặp mặt diễn ra đầm ấm với chương trình giao lưu văn nghệ, báo cáo hoạt động thiện nguyện trong năm qua, tặng quà cho hội viên cao tuổi… góp phần thắt chặt tình đồng hương, lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn đất Tổ.

Hội đồng hương đất Tổ tại Gia Lai gặp mặt ôn lại truyền thống quê hương đất Tổ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại địa bàn phía Đông tỉnh năm nay tiếp tục được duy trì tổ chức, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi đắp đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.