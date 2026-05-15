Xã Đak Sơmei phối hợp phục dựng nghi lễ Cúng giọt nước của dân tộc Bahnar

(GLO) - Sáng 15-5, Nghi lễ Cúng giọt nước của dân tộc Bahnar làng Pral Sơmei (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai) vừa được tiến hành phục dựng với sự tham gia của Hội đồng già làng, nghệ nhân và cộng đồng địa phương.

Đây là nghi lễ truyền thống quan trọng của đồng bào nơi đây, song vì nhiều lý do nên không được duy trì trong một thời gian dài.

Với sự hỗ trợ của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và chính quyền địa phương, lễ phục dựng được tiến hành đúng theo phong tục, tập quán truyền thống.

Quang cảnh lễ Cúng giọt nước của dân tộc Bahnar làng Pral Sơmei. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi lễ, ông Ngưt - thành viên Hội đồng già làng, chủ lễ - trang trọng dâng lễ vật gồm 1 con gà, 1 ghè rượu, cơm lam, thịt nướng và rảy rượu, khấn mời các Yàng về chứng giám lòng thành của dân làng.

Lời khấn gửi gắm mong cầu các Yàng cho giọt nước mãi trong lành, đầy ắp; cho suối không cạn, nước không khô; cho cây lúa tốt tươi, mùa màng bội thu và dân làng mạnh khỏe, con cháu bình an.

Ông Ngưt - chủ lễ (thứ 2 từ trái sang) khấn mời các Yàng về chứng giám lòng thành của dân làng. Ảnh: Lam Nguyên

Dứt lời khấn, ông Ngưt dùng ống tre hứng nước từ giọt nước của làng cho vào ghè rượu, đựng vào nồi đồng. Tiếp đó, chủ lễ uống cang rượu cần đầu tiên rồi mời những người phụ lễ và các đại biểu cùng tham gia vào ngày hội của buôn làng, trong tiếng cồng chiêng rộn rã.

Không chỉ là nghi lễ nông nghiệp cầu mùa, từ bao đời nay, nghi thức Cúng giọt nước trong cộng đồng Bahnar là hình thức bày tỏ lòng tôn kính với Thần nước và các thần linh cai quản vùng đất của họ. Nghi lễ truyền thống này còn góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Người dân làng Pral Sơmei đón nhận bộ chiêng, trống được trao tặng. Ảnh: Lam Nguyên

Dịp này, ông Nguyễn Ngọc Long - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng dân làng Pral Sơmei 1 bộ cồng chiêng, 1 chiếc trống nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.