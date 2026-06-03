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Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

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NGỌC LUẬN
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(GLO)- Chiều 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu biểu diễn quốc tế nhằm trao đổi, định hướng việc tổ chức các chương trình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đạo diễn Lê Quý Dương đã đề xuất ý tưởng tổ chức Đại hội Sân khấu biểu diễn thế giới lần thứ 38 (FACT - ITI/UNESCO) tại Gia Lai vào cuối năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Đây là sự kiện nghệ thuật biểu diễn quy mô toàn cầu, do Viện Sân khấu Quốc tế tổ chức định kỳ 2 năm/lần, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa đến từ nhiều quốc gia.

Việc nghiên cứu đăng cai được đánh giá là cơ hội để Gia Lai giới thiệu hình ảnh, từng bước định vị thương hiệu điểm đến văn hóa gắn với nghệ thuật biểu diễn.

Cùng với đó, đạo diễn Lê Quý Dương cũng đề xuất tổ chức Festival trống và nhạc cụ gõ mang tầm quốc tế, gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Sân khấu thế giới (27-3-2027) tại Gia Lai.

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Đạo diễn Lê Quý Dương (bên phải) trao đổi các ý tưởng với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Sự kiện hướng đến tôn vinh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận, đồng thời khai thác giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống như trống trận Tây Sơn, tuồng và võ cổ truyền.

Festival chuyên đề về trống và nhạc cụ gõ được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn khác biệt, góp phần đưa Gia Lai tham gia sâu hơn vào mạng lưới nghệ thuật toàn cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao các đề xuất của đạo diễn Lê Quý Dương và khẳng định Gia Lai có đủ điều kiện để đăng cai các sự kiện văn hóa quy mô lớn, từng bước phát triển các loại hình sân khấu thực cảnh, xây dựng tour biểu diễn chuyên nghiệp phục vụ du lịch.

Với lợi thế sở hữu không gian cồng chiêng đặc sắc cùng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, địa phương có nhiều dư địa để hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa mang bản sắc riêng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, Gia Lai định hướng phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế từ chính bản sắc truyền thống. Việc khai thác hiệu quả các yếu tố văn hóa không chỉ góp phần thu hút du khách quốc tế mà còn nâng cao giá trị thương hiệu điểm đến.

Để hiện thực hóa các ý tưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị đạo diễn Lê Quý Dương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án chi tiết, trong đó làm rõ nội dung chương trình, kịch bản tổ chức và dự toán kinh phí trình UBND tỉnh xem xét.

Đối với Đại hội Sân khấu biểu diễn thế giới dự kiến tổ chức vào cuối năm, cần nghiên cứu lựa chọn địa điểm phù hợp, đảm bảo điều kiện thời tiết thuận lợi. Đối với Festival trống và nhạc cụ gõ cần nghiên cứu xây dựng thành sự kiện thường niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của đạo diễn trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa - du lịch của địa phương.

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