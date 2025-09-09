Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở TP. Osaka (Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam đã khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.

EXPO 2025 diễn ra từ ngày 13-4 đến 13-10 tại đảo nhân tạo Yumeshima (TP. Osaka, Nhật Bản), quy tụ 158 quốc gia và tổ chức quốc tế. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có một “Ngày Quốc gia” riêng.

z69920182211538e84b7ec9dae8c19f6079aee85840bf7-1757385780409497837631.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu khai mạc Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Theo đó, Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 là dịp để giới thiệu toàn diện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự kiện càng thêm ý nghĩa đặc biệt khi nước ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Hướng đến chủ đề chung của EXPO 2025 "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", chủ đề của Nhà Triển lãm Việt Nam là "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm".

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2025 tại TP. Osaka năng động, giàu truyền thống - trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Kansai.

z6992454759385-2f4ffe0458f21227c7cde55be1e9f7b6.jpg
Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày Quốc gia Việt Nam có sự góp mặt của các nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Theo Phó Thủ tướng, tham gia Triển lãm EXPO 2025, Việt Nam lựa chọn chủ đề "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm"; qua đó, mong muốn chia sẻ các câu chuyện đầy tự hào về một đất nước Việt Nam với lịch sử hào hùng; kinh tế năng động, hội nhập; văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc; con người cần cù, nghĩa tình, mến khách; xã hội trật tự, an toàn; tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, chính quyền địa phương đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia và đóng góp hiệu quả vào thành công của Triển lãm.

z6991972790604-17ca86f581a26aa24637f8bdaafc113e.jpg
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu được tổ chức nhằm mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm sống động, sâu sắc và đáng nhớ.

Tại lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt (âm nhạc dân tộc, cổ điển, trình diễn võ thuật…) do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, kết hợp giữa truyền thống và đương đại, có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, các nghệ sĩ hàng đầu từ các nhà hát nghệ thuật của Việt Nam, các nghệ nhân đến từ Bắc Ninh và Gia Lai.

z6992110215361-2ebe7a5848bd4b8626c603c3bba2903e.jpg
Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Chương trình nghệ thuật nhân Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 có 7 chương trình thành phần, gồm: Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc (7 tiết mục); chương trình phục vụ đón Phó Thủ tướng và Công chúa Nhật Bản (4 tiết mục); chương trình diễu hành (3 tiết mục); chương trình “Rạng rỡ Việt Nam” (12 tiết mục); chương trình biểu diễn tại sân khấu ngoài trời buổi chiều (5 tiết mục); chương trình tại Gala Dinner (21 tiết mục) và chương trình biểu diễn sân khấu ngoài trời buổi tối (5 tiết mục).

z6993176453608-1ab00f91e6bf761a5d7dff5123ac7a8b.jpg
Nghệ sĩ violin quốc tế Chương Vũ cùng dàn nhạc thể hiện bài Vũ Khúc Tây Nguyên (sáng tác Hoàng Đạm). Ảnh: ĐVCC

Các nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân của tỉnh Gia Lai góp mặt trong 4 chương trình, với nhiều tiết mục đặc sắc như: Buôn làng ấm no, Chiếc khăn Piêu, hòa tấu Đêm hội trăng rằm, múa võ Hào khí Tây Sơn…

Một tiết mục biểu diễn của các nghệ nhân tỉnh Gia Lai tại Ngày Quốc gia Việt Nam. Clip: Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai

Trước đó, từ ngày 6-9, đoàn Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dẫn đầu đã di chuyển sang Nhật Bản tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025.

Dưới đây là một số tiết mục của tỉnh Gia Lai biểu diễn tại Ngày Quốc gia Việt Nam:

z6993365485234-d491ecee554871bac99c2c2b13667156.jpg
z6993365512032-533dfe6fe7d37b59552abe8c260e4837-3511.jpg
z6993365512031-1b1c012e5edfdc0add131c45df72a0d6.jpg
z6993365512033-e645b1f29fc7ab7fe06ee04281b186f0.jpg
z6993365512036-bac259db53f53861b4e2b36d6a45a953.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Thời sự trong nước

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Thời sự

(GLO)- Trưa 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. 

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) chuẩn bị chu đáo cho chương trình khai giảng ngày mai (5-9). Ảnh: Trần Dung

Tường thuật trực tiếp: Học sinh Gia Lai rộn ràng, nô nức khai giảng năm học mới

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng nay (5-9), hơn 760.000 học sinh Gia Lai hòa cùng không khí rộn ràng trong lễ khai giảng đặc biệt thống nhất toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục. Năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Thế giới

(GLO)- Ngày 3-9, phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, đồng thời tiết lộ đã báo tin cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.

Nhân dân vùng khó Gia Lai vui Tết độc lập

Nhân dân vùng khó Gia Lai vui Tết độc lập

Thời sự

(GLO)- Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhân dân các xã vùng khó ở phía Tây Gia Lai cũng hân hoan vui Tết độc lập. Càng phấn khởi hơn khi người dân kịp thời nhận quà của Chính phủ để đón lễ.

null