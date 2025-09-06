Gia Lai tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 ở Nhật Bản

(GLO)-Từ ngày 6-9, đoàn Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dẫn đầu sẽ di chuyển sang Nhật Bản tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025.

Cụ thể, đoàn Gia Lai gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Anh Thảo, huấn luyện viên Nguyễn Văn Cảnh cùng 8 vận động viên thuộc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định và đội cồng chiêng Pleiku. Tại đây, các nghệ nhân, vận động viên sẽ tham gia biểu diễn ở chương trình diễu hành và chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Việt Nam".

Thông qua các tiết mục biểu diễn, đoàn Gia Lai kỳ vọng góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chương trình biểu diễn là dịp đặc biệt để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những nét văn hóa đặc trưng của Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Huỳnh Vỹ

EXPO 2025 diễn ra từ ngày 13-4 đến 13-10 tại đảo nhân tạo Yumeshima (Osaka, Nhật Bản), quy tụ 158 quốc gia và tổ chức quốc tế. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có một “Ngày Quốc gia” riêng.

Ngày Quốc gia Việt Nam diễn ra vào ngày 9-9, là dịp đặc biệt để giới thiệu một cách toàn diện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch và giao lưu sẽ được tổ chức, nhằm mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm sống động, sâu sắc và đáng nhớ.