Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

(GLO)-Trong khuôn khổ lễ hội "Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ" năm 2025, tối 31-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống, nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa của tỉnh đến đông đảo người dân và du khách.

Mở màn chương trình là tiết mục dân ca bài chòi “Vươn khơi bám biển”, đơn ca “Theo em về miền Trung” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) trình bày.

Tiết mục dân ca bài chòi “Vươn khơi bám biển” do tốp nam nữ của Đoàn ca kịch bài chòi (Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh) trình bày. Ảnh: Dương Linh

Tiếp đến là phần biểu diễn võ thuật cổ truyền do các võ sinh thuộc võ đường Phan Hòa và võ đường Kim Huệ thực hiện.

Khán giả được mãn nhãn với các bài quyền, binh khí đặc sắc, như: Thiền sư, Độc kích, Khương Thượng điếu ngư, Bán thiên kích, Thái Sơn côn, La Hán Ngũ hành, đồng diễn phách roi chiến, Lôi Phong tùy hình kiếm, Song phượng kiếm, Phi Long quyền cước, Thanh Long độc kiếm, Ngọc Trản quyền, Hồ Lô Thần côn, Hùng kê quyền...

Tiết mục biểu diễn võ cổ truyền của các võ sinh đến từ võ đường Phan Hòa. Ảnh: Dương Linh

Đông đảo khán giả đến xem chương trình. Ảnh: Dương Linh

Độc tấu đàn nhị “Kể chuyện ngày mùa” do nghệ sĩ Nguyễn Văn Tới biểu diễn. Ảnh: Dương Linh

Tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống của đội cồng chiêng Pleiku. Ảnh: Dương Linh

Các tiết mục mang màu sắc văn hóa truyền thống như: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống của đội cồng chiêng Pleiku; độc tấu đàn nhị “Kể chuyện ngày mùa”; múa “Hồn Việt”; tam ca nữ “Buổi sáng trên đồng nội”; múa “Ngày hội làng Chăm”... đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gợi lên vẻ đẹp của đất và người Gia Lai-nơi núi rừng và biển cả giao hòa.