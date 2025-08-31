Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

Mở màn chương trình là tiết mục dân ca bài chòi “Vươn khơi bám biển”, đơn ca “Theo em về miền Trung” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) trình bày.
Tiếp đến là phần biểu diễn võ thuật cổ truyền do các võ sinh thuộc võ đường Phan Hòa và võ đường Kim Huệ thực hiện.
Khán giả được mãn nhãn với các bài quyền, binh khí đặc sắc, như: Thiền sư, Độc kích, Khương Thượng điếu ngư, Bán thiên kích, Thái Sơn côn, La Hán Ngũ hành, đồng diễn phách roi chiến, Lôi Phong tùy hình kiếm, Song phượng kiếm, Phi Long quyền cước, Thanh Long độc kiếm, Ngọc Trản quyền, Hồ Lô Thần côn, Hùng kê quyền...
Các tiết mục mang màu sắc văn hóa truyền thống như: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống của đội cồng chiêng Pleiku; độc tấu đàn nhị “Kể chuyện ngày mùa”; múa “Hồn Việt”; tam ca nữ “Buổi sáng trên đồng nội”; múa “Ngày hội làng Chăm”... đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gợi lên vẻ đẹp của đất và người Gia Lai-nơi núi rừng và biển cả giao hòa.