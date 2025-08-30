(GLO)- Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào 20 giờ tối 2-9 nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình cũng đồng thời chào mừng sự kiện sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai-Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới).

Chương trình do UBND tỉnh chủ trì; PGS.TS Tạ Quang Đông-Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung, tổng đạo diễn.

Dự kiến chương trình có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như: NSND Thanh Lam, NSƯT Lương Huy, các ca sĩ Tố Loan, Bạch Lan, Anh Khoa, nhóm MTV, cùng các nghệ sĩ biểu diễn bài chòi Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San.

Bản hòa ca rừng-biển

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chương trình-cho biết: Hòa chung khí thế cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện quan trọng.

Tại Quy Nhơn có Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn-biển xanh hội tụ”; tại Pleiku có chương trình nghệ thuật đặc biệt “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”. Thông điệp mà tỉnh gửi gắm là Gia Lai mới, tâm thế mới, vùng đất mới, sẵn sàng vươn xa để phát triển.

Buổi tập luyện chung đầu tiên của chương trình “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng” vào sáng 28-8 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Lam Nguyên

Với thời lượng 90 phút, chương trình “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng” được kết cấu gồm 3 chương: Khúc ca nguồn cội, Hương sắc sóng ngàn, Mặt trời khát vọng.

Chương mở đầu đưa khán giả bước vào không gian vang dội thanh âm của trống trận Tây Sơn hòa với cồng chiêng Tây Nguyên. Chương 2 phác họa bức tranh ngập tràn sắc màu của Gia Lai hôm nay.

Chương cuối là lời khẳng định: Những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, bước tiến khoa học công nghệ cùng tiềm năng phát triển kéo dài từ Đông sang Tây tỉnh Gia Lai đang hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Với kết cấu đó, khán giả sẽ được thưởng thức 12 tiết mục hát, múa, hòa tấu đặc sắc như: Già làng kể khan; Hùng thiêng đất Võ trời Văn; Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên; Đôi mắt Pleiku; Gia Lai-Nơi sắc hương hội tụ; Hò bả trạo…

Tại chương trình, sự xuất hiện của NSND Thanh Lam được chờ đợi với tiết mục mashup Thênh Thênh OOng Ơi-Chuông gió. Phần hòa điệu, chuyển tiếp từ lời ru đại ngàn sang hơi thở sôi động của thời đại hứa hẹn sẽ mang đến sự bùng nổ về cảm xúc đối với đông đảo khán giả.

NSND Thanh Lam sẽ tiếp tục “hâm nóng” không khí khi cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên trình diễn ca khúc Khát vọng hùng cường. Tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp tài tình âm thanh cồng chiêng và dàn trống dân tộc cùng màn vũ đạo, biểu diễn võ thuật…, qua đó bật lên niềm tự hào dân tộc.

Sắc màu biển cả cũng được phác họa đậm nét trong tiết mục mashup Ra khơi-Bài ca tôm cá do ca sĩ Anh Khoa thể hiện, với sự phối kết giữa âm nhạc dân gian truyền thống với phong cách sôi động, đậm chất rock.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai sẽ tái hiện không gian văn hóa Lễ hội Cầu ngư qua tiết mục Hò bả trạo.

Nỗ lực tập luyện

Để chuẩn bị cho sự kiện trên, hơn 1.000 ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm ca sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên đang nỗ lực tập luyện để mang đến những tiết mục biểu diễn đặc sắc nhất. Riêng nghệ nhân cồng chiêng có đến 500 người thuộc 4 phường, 2 xã trên địa bàn tỉnh góp mặt.

Quảng trường Đại Đoàn Kết là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh.

﻿Ảnh minh họa: Lam Nguyên

Tham gia buổi hợp luyện chương trình sáng 28-8 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, anh Siu Thưm, Trưởng nhóm nghệ nhân làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng), cho biết: Nhóm có 80 nghệ nhân tích cực tập luyện từ hơn 1 tuần qua. Các nghệ nhân này đều đã biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài tỉnh nên rất tự tin.

“Ai cũng tập luyện hào hứng, đúng giờ giấc. Ngoài tập đánh cồng chiêng, chúng tôi còn làm các đạo cụ đi kèm như con rối gỗ. Qua chương trình, chúng tôi mong muốn giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của dân tộc mình đến đông đảo công chúng”-anh Siu Thưm nói.

Lần đầu tham gia một chương trình nghệ thuật lớn như “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”, em Trần Phương Linh (học sinh lớp 11C2, Trường THPT chuyên Hùng Vương) khá bỡ ngỡ.

Linh cho hay, 200 học sinh nhà trường bắt đầu tập luyện từ hơn 1 tuần trước, ngày nào cũng nỗ lực tập cả sáng lẫn chiều. Là diễn viên không chuyên, em và các bạn khá vất vả để đáp ứng kỳ vọng của biên đạo song cũng không khỏi tự hào.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp (thời lượng 15 phút) ngay sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc vào 21 giờ 30 phút cùng ngày.