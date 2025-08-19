Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tình Việt - Lào son sắt thủy chung”

(GLO)- Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tình Việt - Lào son sắt thủy chung” vừa diễn ra tối 18-8 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai với 14 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc.

Đại tá Phạm Văn Đạt (bên phải)-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) và Đại tá Say-sa-na Sạ-Lởm-Sác-Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trương Trang

Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Lào, bao gồm các ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào… được dàn dựng công phu, chu đáo, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem.

Chương trình là món quà văn hóa tinh thần ý nghĩa mà Đoàn công tác Tổng cục Chính trị và Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào muốn gửi tới Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đêm nhạc cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và nhân dân trên địa bàn hiểu sâu sắc hơn về đất nước, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của nhân dân và Quân đội Lào; góp phần bồi đắp tình cảm, sự gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân 2 nước Việt - Lào.

Một tiết mục trong chương trình. Ảnh: Trương Trang

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường phát triển, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ tận tình của nhân dân nước bạn Lào.

Đặc biệt là sự hỗ trợ trực tiếp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước. Qua đó, thể hiện rõ truyền thống, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó nghĩa tình của 2 Nhà nước, 2 quân đội.

Đại tá Say-sa-na Sạ-Lởm-Sác-Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào) cũng bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi Đoàn công tác được biểu diễn, giao lưu tại Việt Nam. Đây là cơ hội quý báu để nghệ sĩ, diễn viên và cán bộ, chiến sĩ 2 nước thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó keo sơn. Đồng thời, Đại tá mong muốn nhân dân, quân đội 2 nước sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhau cùng phát triển trong thời gian tới.