Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Trưng bày sách kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOAN NGỌC
BÍCH DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 18-8 đến 7-9, Thư viện tỉnh Gia Lai trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - Mốc son lịch sử”.

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 500 bản sách, gồm trên 300 bản sách giấy và hơn 200 bản sách điện tử. Nội dung tập trung vào các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

z6911774240244-ce673bc2ffdc4de0fcd23529c29af1d6.jpg
Không gian trưng bày sách tại Thư viện tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, Thư viện biên soạn và giới thiệu thư mục chuyên đề: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Dấu ấn thời đại”, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về sự kiện lịch sử trọng đại qua hệ thống báo, bài viết và nguồn tư liệu phong phú, đồng thời hỗ trợ việc tra cứu thuận tiện trên dữ liệu thư mục của Thư viện.

z6911774250633-ba84711426cdac2662b05a446524e09a.jpg
Những đầu sách trưng bày giới thiệu về tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Trong đợt trưng bày này, Thư viện tỉnh còn giới thiệu nhiều ấn phẩm quý viết về tỉnh Gia Lai phản ánh lịch sử, văn hóa, công cuộc đổi mới, cũng như những đóng góp nổi bật của địa phương trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Điểm nhấn của hoạt động còn có phần trình chiếu video, hình ảnh tư liệu số và các tài liệu lịch sử, mang lại cho bạn đọc cái nhìn trực quan, sinh động về mốc son chói lọi của dân tộc.

z6912373518801-e88d5ca0c74fea0502b18b0dbdd95ee0.jpg
Bạn đọc đến xem sách trưng bày. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sách nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025), góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử trọng đại; góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Lớp dạy cổ tranh tại Quy Nhơn của chị Hòa Diễm thu hút nữ sinh, nhân viên văn phòng, người làm công việc tự do theo học. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gieo tiếng đàn cổ tranh trên đất Võ

Văn hóa

(GLO)- Từ mảnh đất Cà Mau xa xôi, chị Nguyễn Thị Hòa Diễm mang theo niềm đam mê đàn cổ tranh - một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc - về đất Võ. Tại đây, chị đã mở lớp dạy cổ tranh ở An Nhơn, Quy Nhơn, tạo nên không gian âm nhạc phương Đông đầy thanh tao giữa lòng miền đất Võ hào sảng.

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới

Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới

Văn hóa

(GLO)-Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tại cuộc họp nghe đề xuất triển khai ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về Chương trình nghiên cứu tổng thể toàn diện Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Infographic Nhà mồ-tác phẩm nghệ thuật bị “bỏ lại” cho gió núi Trường Sơn

Văn hóa

(GLO)- Nếu có dịp đi qua đường Trường Sơn Đông, du khách sẽ bắt gặp những mái nhà rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh vời vợi của núi rừng Gia Lai. Đó chính là nhà mồ của người Bahnar. Những công trình kỳ công và đầy tính thẩm mỹ ấy được tạo ra chỉ để... bỏ lại cho gió núi Trường Sơn.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

null