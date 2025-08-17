Trưng bày sách kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

(GLO)- Từ ngày 18-8 đến 7-9, Thư viện tỉnh Gia Lai trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - Mốc son lịch sử”.

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 500 bản sách, gồm trên 300 bản sách giấy và hơn 200 bản sách điện tử. Nội dung tập trung vào các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Không gian trưng bày sách tại Thư viện tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, Thư viện biên soạn và giới thiệu thư mục chuyên đề: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Dấu ấn thời đại”, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về sự kiện lịch sử trọng đại qua hệ thống báo, bài viết và nguồn tư liệu phong phú, đồng thời hỗ trợ việc tra cứu thuận tiện trên dữ liệu thư mục của Thư viện.

Những đầu sách trưng bày giới thiệu về tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Trong đợt trưng bày này, Thư viện tỉnh còn giới thiệu nhiều ấn phẩm quý viết về tỉnh Gia Lai phản ánh lịch sử, văn hóa, công cuộc đổi mới, cũng như những đóng góp nổi bật của địa phương trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Điểm nhấn của hoạt động còn có phần trình chiếu video, hình ảnh tư liệu số và các tài liệu lịch sử, mang lại cho bạn đọc cái nhìn trực quan, sinh động về mốc son chói lọi của dân tộc.

Bạn đọc đến xem sách trưng bày. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sách nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2025), góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử trọng đại; góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.