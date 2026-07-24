Hơn 400 lượt người dân làng Krông Hra tham gia đọc sách từ xe thư viện lưu động

(GLO)- Tối 23-7, Thư viện Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động tại làng Krông Hra, mang sách và các dịch vụ thư viện đến gần người dân.

Các em thiếu nhi làng Krông Hra hào hứng đọc sách, tìm hiểu kiến thức tại xe thư viện lưu động. Ảnh: ĐVCC

Chương trình thu hút hơn 400 lượt người dân tham gia, với trên 5.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, khoa học, kỹ năng sống và sách thiếu nhi. Người dân được tự do lựa chọn sách để đọc, đồng thời sử dụng máy tính kết nối internet miễn phí để tra cứu, tìm kiếm thông tin.

Bên cạnh hoạt động đọc sách, xe thư viện lưu động còn trình chiếu phim tư liệu “Đất nước đứng lên”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đông đảo người dân làng Krông Hra xem phim tư liệu Đất nước đứng lên tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Theo đại diện Thư viện Pleiku, việc đưa xe thư viện lưu động về cơ sở là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng còn khó khăn, tiếp cận với sách, tri thức và các dịch vụ thư viện hiện đại.

Thông qua hoạt động này, đơn vị kỳ vọng góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và khuyến khích phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng.