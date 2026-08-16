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Cồng chiêng cuối tuần lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Túc

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Tối 15-8, tại công viên xã Phú Túc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Phú Túc tổ chức chương trình “Cồng chiêng cuối tuần”.

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Đội cồng chiêng thanh thiếu niên buôn Đất Bằng trình diễn tại chương trình "Cồng chiêng cuối tuần". Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, 40 nghệ nhân của buôn Đất Bằng (xã Phú Túc) đã trình diễn nhiều tiết mục cồng chiêng đặc sắc như: Cồng chiêng chào đón khách; cồng chiêng lễ bỏ mả theo phong tục của người Jrai; cồng chiêng hòa giải, chia của giữa người sống và người đã khuất; trình diễn cồng chiêng kết hợp múa xoang trong lễ bỏ mả...

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Phục dựng lễ chia của giữa người sống và người đã khuất của người Jrai. Ảnh: Vũ Chi

Đặc biệt, đến với chương trình, đông đảo người dân và du khách đã được giao lưu, thưởng thức ẩm thực truyền thống của người Jrai và hòa mình vào điệu xoang uyển chuyển, nhịp nhàng cùng âm thanh cồng chiêng vang vọng, tạo nên một vòng xoang rộng nhất trong các chương trình “Cồng chiêng cuối tuần” từ trước đến nay.

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Đội xoang nhảy múa xung quanh nhà mồ trong lễ bỏ mả của người Jrai. Ảnh: Vũ Chi

Lần đầu tiên được tổ chức tại vùng “chảo lửa”, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần” đã ghi dấu ấn với phong cách trình diễn nhiệt huyết của các nghệ nhân và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

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Du khách cùng trải nghiệm ẩm thực truyền thống của người Jrai. Ảnh: Vũ Chi

Thông qua chương trình góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng như quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Jrai, hình ảnh vùng đất, con người Phú Túc với du khách gần xa.

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