Gia Lai: Bế mạc lớp tập huấn hô, hát bài chòi dân gian

Các học viên trình diễn báo cáo kết quả tập huấn thông qua chương trình “Hội đánh bài chòi dân gian”. Ảnh: M.N

Diễn ra từ ngày 11 đến 14-8, lớp tập huấn thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, nghệ nhân, cộng tác viên văn hóa đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên được các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nghệ nhân... hướng dẫn một số nội dung như: mô hình “Hội đánh bài chòi dân gian”; cách hô, hát câu thai bài chòi; kỹ thuật hô, hát điệu Hò cán và chuyển nhiều làn điệu trong câu thai.

Tại lễ bế mạc, các học viên đã trình diễn báo cáo kết quả tập huấn thông qua chương trình “Hội đánh bài chòi dân gian”, thể hiện những kiến thức, kỹ năng được trang bị trong suốt khóa học.