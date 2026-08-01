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Hơn 300 thanh thiếu nhi phường Thống Nhất tham gia hội thi Tiếng hát “Hoa phượng đỏ”

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(GLO)- Chiều 1-8, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi Tiếng hát “Hoa phượng đỏ” hè năm 2026, thu hút hơn 300 thanh thiếu nhi đến từ 11 tiểu ban hoạt động hè của các tổ dân phố trên địa bàn tham gia.

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Tiết mục “Thiếu nhi Việt Nam tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng” của đội thi tiểu ban hoạt động hè tổ dân phố 1. Ảnh: Bá Bính

Mỗi đội dự thi mang đến 3 tiết mục ở các thể loại: Đơn ca, song ca và múa. Với sự chuẩn bị công phu, các đội đã giới thiệu nhiều tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng, tình yêu biển đảo, Bác Hồ, tuổi trẻ Việt Nam và bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

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Tiết mục Một vòng Việt Nam của đội thi tiểu ban hoạt động hè tổ dân phố 3. Ảnh: Bá Bính

Thông qua những ca khúc như Hello Việt Nam, Em là mầm non của Đảng, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Hơ ren lên rẫy, Âm vang Tây Nguyên… các em đã thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và sự hồn nhiên, tự tin của tuổi thơ.

Nhiều tiết mục được dàn dựng sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, trang phục, đạo cụ và kỹ thuật biểu diễn, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

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Ban tổ chức hội thi trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi tiểu ban hoạt động hè tổ dân phố 2. Ảnh: Bá Bính

Kết quả, Ban tổ chức hội thi trao 3 giải A, 3 giải B, 3 giải C cho các tiết mục xuất sắc, chia đều cho các thể loại. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích toàn đoàn; trong đó giải nhất toàn đoàn được trao cho đội thi tiểu ban hoạt động hè tổ dân phố 2.

Hội thi là sân chơi văn hóa, văn nghệ bổ ích trong dịp hè, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, đồng thời tạo điều kiện để thanh thiếu nhi giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

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