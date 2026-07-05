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Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

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Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho 5 đại sứ “Chư Mố trong tôi”. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul lần thứ I năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày (26 và 27-6) gồm nhiều hoạt động phong phú: Đêm hội “Âm vang đại ngàn Chư Mố” với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, không gian trưng bày cổ vật “Ký ức đại ngàn”, 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, ẩm thực và hoạt động chinh phục đỉnh núi Chư Mố.

Với trên 1.000 du khách, vận động viên và người dân, du khách đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia trải nghiệm, ngày hội góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người xã Ia Tul; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với truyền thống số.

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Ban tổ chức tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và tham gia ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Trong thời gian diễn ra ngày hội, trang thông tin điện tử nuichumo.vn đã thu hút hơn 200.000 lượt truy cập; Fanpage Cờ đỏ Ia Tul ghi nhận hơn 1,5 triệu lượt xem và khoảng 300.000 lượt tương tác. Nhờ sự kết hợp giữa truyền thông truyền thống và các nền tảng số đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho ngày hội, góp phần đưa Chư Mố-Ia Tul đến gần hơn với nhân dân, du khách và bạn bè gần xa.

Trên cơ sở thành công ngày hội, thời gian tới xã sẽ rà soát, đề xuất đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch cộng đồng khu vực núi Chư Mố như: đường tiếp cận, biển chỉ dẫn, bãi đỗ xe, điểm dừng chân, khu vệ sinh… cũng như xây dựng phương án truyền thông dài hạn về núi Chư Mố-Ia Tul để quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch cộng đồng.

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Ban tổ chức tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và tham gia ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố năm 2026; trong đó có 25 sứ giả vàng, 35 sứ giả bạc và 35 sứ giả đồng. Đặc biệt, vinh danh 5 đại sứ “Chư Mố trong tôi” gồm các vận động viên: Rô Thanh, Rmah H’Pơ, Trần Thị Hồng Phước, Rmah Lina, Ksor H’Ngư.

Đây là 5 vận động viên tham gia chinh phục núi Chư Mố và có bài đăng trên mạng xã hội truyền cảm hứng nhất do Hội đồng Giám khảo lựa chọn dựa trên các tiêu chí: tính chân thật, giá trị truyền cảm hứng, dấu ấn cá nhân, giá trị lan tỏa đến cộng đồng và hình ảnh, video minh họa ấn tượng.

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Ban tổ chức trao giấy chứng nhận, huy chương vinh danh cho các sứ giả vàng đã lan tỏa cuộc thi chinh phục núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Ban tổ chức cũng tặng giấy khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và tham gia Ngày hội văn hóa-leo núi “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” lần thứ I năm 2026.

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