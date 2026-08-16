Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Văn hóa và Bản sắc

Báu vật trống cổ Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÂU MINH CHÂU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trống cổ của người Jrai không chỉ là một nhạc khí, mà còn là “tiếng nói” nguyên thủy gắn với chiều sâu văn hóa và đời sống tâm linh của người Jrai nơi đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, lớp nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật chế tác loại trống này đang dần vắng.

Báu vật trăm năm và quyền lực trống cổ

Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (tổ dân phố 3, xã Phú Túc) hiện lưu giữ 2 chiếc trống da trâu có tuổi đời trên 200 năm, đường kính mặt trống gần 1 m và nặng hàng trăm cân.

Theo ông, đây là loại trống cổ có kích thước lớn nhất, xuất hiện đầu tiên trong đời sống người Jrai, trước khi các loại trống nhỏ gắn với dàn cồng chiêng ra đời. Đây cũng là báu vật gia đình mà ông là đời thứ 3 đang nắm giữ.

1.jpg
1-1.jpg
Nghệ nhân ưu tú Nay Phai giới thiệu chiếc trống cổ của người Jrai có tuổi đời trên 200 năm. Ảnh: M.Châu

Xưa kia, gia đình ông thuộc diện giàu có, quyền thế ở vùng đất Cheo Reo (cũ) dưới chân đèo Chư Sê, từng sở hữu đàn trâu, bò hơn 300 con. Với người Jrai, trước đây sự giàu có được đo bằng số lượng gia súc. Cồng chiêng hay ché quý cũng đều được quy đổi bằng trâu, bò.

Bởi vậy, để làm được một chiếc trống lớn cũng tốn nhiều của cải. Từ khi tìm được cây gỗ trong rừng, làm lễ xin Yàng đưa cây về, đến khi hoàn thiện chiếc trống đều phải trải qua nhiều nghi thức, tiêu tốn 4 - 5 con trâu lớn. Bộ da của những con trâu tế thần đó được dùng để căng mặt trống. “Chính vì chi phí và công sức bỏ ra quá lớn, chỉ những gia đình thật sự giàu có, quyền lực mới có đủ khả năng làm loại trống này” - ông nói.

Nghệ nhân Nay Phai cho biết thêm, người Jrai có khoảng 4 - 5 loại cồng chiêng khác nhau, nhưng duy chỉ có bộ chiêng “tnah ring” gồm 8 chiếc mới được kết hợp cùng chiếc trống cổ này. Bộ đôi chiêng - trống ấy chỉ vang lên trong những dịp như ăn mừng nhà mới, lễ cưới, lễ thổi tai, tạ ơn, báo hiếu…

“Người Jrai cho rằng, âm thanh của trống cổ mang tính thiêng, có khả năng hô mưa gọi gió, gọi thần linh, vượt qua những ngọn núi cao nhất và vang đến các buôn làng xa nhất. Người Jrai kiêng kỵ tuyệt đối việc vô cớ đánh trống khi không có lý do chính đáng” - ông nói.

Bảo tồn trống cổ

Độc đáo là vậy nên quá trình tạo tác nên một chiếc trống cổ đòi hỏi nhiều công phu, kiên nhẫn. Tại buôn Chờ Tung (xã Ia Dreh), nghệ nhân Kpă Rik lưu giữ chiếc trống có đường kính và chiều cao đều gần 1 m, được làm cách đây gần nửa thế kỷ. Để làm chiếc trống cổ này, ông và cha mình đã mất 2 năm ròng rã.

bau-vat-trong-co-jrai.jpg
Nghệ nhân Kpă Rik giới thiệu chiếc trống lớn được gia đình ông sử dụng để báo tin vui, buồn và những việc trọng đại của gia đình. Ảnh: M.Châu

Tang trống được làm từ thân gỗ nguyên khối của cây na rách hàng trăm năm tuổi. Khi tìm được cây gỗ lớn, cha ông phải mời già làng mang lễ vật làm lễ cúng thần rừng, xin hạ cây rồi chọn đoạn lớn nhất trên thân mang về làm tang trống.

Hai cha con chỉ sử dụng những dụng cụ thô sơ như rìu, đục để đục đẽo, khoét rỗng thân cây. Họ phải chờ qua 2 mùa lễ hội mới có đủ 2 tấm da trâu phù hợp để căng mặt trống. Ông hồi tưởng: “Hồi bắt tay làm trống là ngày vợ mình sinh con gái đầu lòng, đến khi làm xong trống thì con đã biết đi”.

Khác với những chiếc trống dùng trong lễ hội cộng đồng, chiếc trống lớn của gia đình ông Kpă Rik vẫn làm công việc báo tin theo cách nguyên thủy mà ông bà xưa truyền lại. Suốt nhiều thập kỷ, tiếng trống chỉ vang lên để báo tin vui khi nhà có thêm con cháu, báo tin buồn ngày người cha qua đời hoặc thông báo gia đình tổ chức lễ cúng lớn để dân làng đến chung vui hay chia buồn.

Nói về vai trò của chiếc trống truyền thống, già làng Kpă Jao (buôn Ia Mlah, xã Phú Túc) cho biết: Xưa kia, tiếng trống là âm thanh báo hiệu xuất hiện trước khi có tiếng chiêng. Hễ có khách đến làng, dù quen hay lạ, tiếng trống lập tức vang lên. Bà con đang làm rẫy hay săn bắt trong rừng sâu, nghe tiếng trống đều hối hả trở về. Đó là tín hiệu nguyên thủy nhất giúp cộng đồng bảo vệ buôn làng trước sự xâm nhập từ bên ngoài.

“Trước kia mỗi làng đều có một trống lớn như vậy, nhưng sau này hiếm dần. Hiện nay chỉ còn một số ít buôn còn giữ được loại trống cổ này” - ông nói.

3-1299.jpg
Chiếc trống lớn do già làng Kpă Jao chế tác năm 1976, được ông xem là chiếc trống lớn cuối cùng làm tại vùng đất bên suối Ia Mlah. Ảnh: M.Châu

Năm 1976, già làng Kpă Jao bắt gặp một thân gỗ dầu rái cổ thụ bị đổ vắt qua lòng suối. Ông cho đó là một “điều may”, bởi dầu rái khi đã đi trọn một vòng đời sinh trưởng, tới khi già sẽ tự ngã đổ để nhường chỗ cho cây con.

Chọn một đoạn thân cây vừa ý, ông đục rỗng ruột rồi ngâm dưới lòng suối nhiều tháng cho gỗ đạt độ bền, sau đó dùng da của một con bò đực già để căng mặt. Theo ông, đó cũng là chiếc trống lớn cuối cùng được làm tại vùng đất này.

Già làng Kpă Jao cho hay, hiện nay trống cổ không còn giữ chức năng truyền tin như trước. Những người già am hiểu kỹ thuật làm trống cũng lần lượt ra đi. Cùng với đó, những thân cây cổ thụ đủ lớn để làm tang trống ngày càng hiếm.

Mới đây, chiếc trống được già làng Kpă Jao làm cách đây nửa thế kỷ đã vang lên tại Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc xã Phú Túc, hòa cùng dàn chiêng cổ tái hiện lễ cúng Yàng Pú - nghi lễ cầu sức khỏe đặc trưng của người Jrai. Tiếng trống vang lên giữa ngày hội, trầm và xa, gợi lại một thời chỉ một âm thanh cũng đủ gọi cả buôn làng trở về.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026

Võ cổ truyền

(GLO)- Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo câu lạc bộ (CLB), võ đường trên địa bàn tỉnh. Sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị cùng lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ giàu tiềm năng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu chất lượng.

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

Văn hóa

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Văn hóa

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.