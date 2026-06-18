Giữ nếp nhà, bản sắc văn hóa từ “Ngày hội gia đình”

(GLO)- Những ngày qua, 25 nghệ nhân Bahnar ở làng Nghe (xã Kông Chro) đã tích cực tập luyện để tham gia các hoạt động ý nghĩa với chủ đề “Ngày hội gia đình” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (TP Hà Nội) trong ngày 20 và 21-6.

Ông Nguyễn Ngọc Long - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, đơn vị được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ thành lập đoàn nghệ nhân tham gia sự kiện trên, cho biết: “Ngày hội gia đình” là chương trình ý nghĩa được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

Nghệ nhân Đinh Thị Drinh sẽ hướng dẫn du khách trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm tại chuỗi hoạt động chủ đề “Ngày hội gia đình” sắp tới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Lam Nguyên

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; khẳng định giá trị của gia đình trong việc góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước...

Trong chuỗi hoạt động phong phú vào tháng 6 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nội dung tâm điểm là phần giới thiệu sắc màu văn hóa, du lịch tỉnh Gia Lai thông qua các chương trình như: Tái hiện nghi lễ Sơmă Kơcham (Mừng năm mới - lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Bahnar); dân ca dân vũ “Mừng vui ngày hội gia đình”; trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống; giới thiệu nghề truyền thống (dệt vải, đan đát, tạc tượng…) cũng như nét đặc sắc của ẩm thực truyền thống.

Bà Đinh Thị Drinh - Chủ nhiệm CLB Dệt thổ cẩm làng Nghe chia sẻ sự hào hứng khi lần đầu được góp mặt tại một chương trình quy mô tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Là nghệ nhân dệt thổ cẩm có tiếng của xã Kông Chro, bà sẽ giúp du khách trải nghiệm nghề dệt của đồng bào Bana với những hoa văn tinh xảo, ngoài ra còn tham gia trong đội xoang, hát dân ca.

Cùng với vinh dự đại diện dân tộc Bahnar ở xã Kông Chro ra biểu diễn ở thủ đô, nghệ nhân Đinh Văn Lưng không bỏ sót buổi tập nào ở làng Nghe trước khi lên đường. Anh Lưng sẽ tham gia trình diễn cồng chiêng, chơi nhạc cụ truyền thống và tái hiện nét đẹp lao động sản xuất như: Tỉa lúa, cắt lúa, đuổi chim…

Trò chuyện về chủ đề “Ngày hội gia đình”, anh Lưng vui vẻ cho hay, hoạt động mà anh và các nghệ nhân tham gia tái hiện cũng chính là những sinh hoạt ngày thường, sinh hoạt lễ hội vẫn đang được duy trì thường xuyên ở làng Nghe. Điều này giúp gắn kết các thành viên trong gia đình cũng như các hộ gia đình trong cộng đồng.

“Từ nhỏ, mình được tiếp xúc với văn hóa truyền thống của đồng bào Bana nên hiểu biết khá nhiều. Mình còn được bố dạy nghề đan đát, chơi cồng chiêng. Gia đình không chỉ chở che mà còn là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa, không để bị mai một” - anh Lưng chia sẻ.

Bà Drinh cũng cho rằng gia đình chính là môi trường nuôi lớn tình yêu văn hóa dân tộc. Do vậy, giữ gìn văn hóa phải bắt đầu ngay từ nếp nhà. Bà tự hào khi đứa con trai đầu rất có năng khiếu âm nhạc, chơi cồng chiêng thành thục, lại đang say mê học chỉnh chiêng.

Du khách hào hứng với phần trình diễn của đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào cuối tháng 10-2025. Ảnh: Hồng Thắm

Trong đoàn nghệ nhân tham gia biểu diễn dịp này tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn có cháu ruột của bà Drinh là Đinh Thị Kiều Nga và Đinh Thị Kiều Như, cả hai đều thường xuyên đến nhà bà học dệt thổ cẩm. Không chỉ chú trọng trao truyền văn hóa, bà Drinh quan niệm: “Gia đình hạnh phúc là gia đình biết giữ gìn đạo đức, dạy dỗ con cái ngoan ngoãn, học hành thành đạt”.

Cùng với đoàn nghệ nhân làng Nghe, các nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sống và hoạt động hằng ngày ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân chủ đề “Ngày hội gia đình”. Bà Siu Thị Bích Ngọc - Trưởng nhóm nghệ nhân Bahnar tại đây cho hay: Theo kế hoạch, họ sẽ cùng nhóm nghệ nhân các dân tộc khác ở Tây Nguyên như Ê Đê, Xê Đăng… hướng dẫn một đoàn khách đến từ Hưng Yên trực tiếp chế biến những món ăn đặc trưng như cơm lam, canh cà đắng, thịt nướng, lá mì xào…

Trải nghiệm này sẽ giúp đoàn khách cảm nhận được sự đầm ấm trong bữa ăn gia đình đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Các nghệ nhân cũng đang tập hát những bài dân ca, hát ru thấm đẫm tình cảm gia đình để tạo sự gần gũi và cảm xúc nhiều hơn cho khách.

Không chỉ lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, đây còn được xem như cách thức góp phần quảng bá hiệu quả cho du lịch Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.