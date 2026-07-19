Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Theo mạch nước ngọt giữa trùng khơi

Giữa trùng khơi, xã đảo Nhơn Châu hiện lên bình yên với những mái nhà nép bên triền núi. Ở thôn Tây vẫn còn lưu giữ giếng Chăm cổ như giếng Lầu, giếng Chùa đã tồn tại hàng trăm năm.

Dù nhiều lần được gia cố, sửa chữa, dưới đáy giếng vẫn còn lưu lại những lớp đá ong nhuốm màu thời gian và đặc biệt dòng nước ngọt từ những giếng này chưa bao giờ cạn.

Giếng Lầu là 1 trong những giếng Chăm cổ còn hiện hữu trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: C.H

Đang múc từng can nước từ giếng Lầu mang về sử dụng, bà Nguyễn Thị Đạt (81 tuổi, ở thôn Tây) cho biết: “Ai cũng biết không có nước thì bà con không thể quần cư. Vậy nên từ nhiều thế hệ trước, các giếng cổ đã gắn bó và giữ vai trò cực kỳ quan trọng với đời sống cư dân trên đảo.

Theo lời ông tôi kể lại, nhiều khi khe suối dần cạn nước do thời tiết khắc nghiệt, các giếng Chăm vẫn đều đặn cung cấp nước. Điều đặc biệt là dù nằm gần bờ biển, giếng vẫn cho nguồn nước ngọt quanh năm, chưa từng cạn trong những năm nắng hạn kéo dài”.

Xung quanh đảo, với kỹ thuật dò tìm nguồn nước ngầm, thiết bị khoan hiện đại, người dân vẫn đào được rất nhiều giếng. Nhưng nước giếng tùy theo mùa mà nhiều ít khác nhau, thậm chí nhiều giếng sẽ cạn khô, nhiễm mặn, hoặc sụt lún; chưa có giếng nào có được sự ổn định như giếng cổ.

Theo ông Nguyễn Văn Hạnh (82 tuổi, thôn Đông), trong một lần nạo vét giếng Lầu, người dân phát hiện nhiều thân gỗ lớn được xếp thành hình vuông dưới đáy giếng. Theo các bậc cao niên trên đảo, đây là cách người xưa gia cố công trình nhằm bảo vệ nguồn nước và giữ độ bền cho giếng.

“Đến nay, người dân vẫn duy trì quy ước không xả rác, không tắm giặt tại giếng. Đặc biệt, đêm 30 Tết, bà con còn tổ chức cúng giếng rồi đậy nắp không sử dụng trong những ngày đầu năm mới, với mong muốn nguồn nước mạch luôn dồi dào, cuộc sống bình an” - ông Đạt kể.

Rời thôn Tây, tôi theo con đường bê tông dẫn lên cột cờ Tổ quốc, rồi lại men theo những lối mòn quanh sườn núi, tìm đến giếng Tiên ở thôn Đông. Giếng cổ này nép bên những tán dứa rừng um tùm. Nằm trong một hốc đá hướng ra biển, chiếc giếng nhỏ quanh năm giữ được nguồn nước trong veo chảy ra từ núi đá, chưa bao giờ cạn.

Nguồn nước từ giếng Tiên luôn gắn với nhiều phong tục, tín ngưỡng của cư dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: C.H

Ông Nguyễn Minh Nhật (70 tuổi, thôn Đông) cho biết: Giếng Tiên từ lâu gắn với đời sống tâm linh của cư dân xã đảo. Trước mỗi chuyến biển, nhiều ngư dân thường lấy nước giếng để làm lễ mở biển, cầu mong biển yên, tôm cá đầy khoang.

Những ngày rằm, mùng Một, người dân lại mang nước về lau rửa bàn thờ gia tiên, bàn thờ chư Phật. Với cư dân trên đảo, nước giếng Tiên còn gửi gắm những ước vọng về bình an và cuộc sống đủ đầy.

Chuyện những lớp cư dân đầu tiên

Những chiếc giếng cổ trên đảo Nhơn Châu vẫn lưu giữ nhiều câu chuyện về thuở khai phá xã đảo. Những bậc cao niên mà tôi có dịp trò chuyện đều khẳng định, nguồn nước ngọt luôn là điều kiện tiên quyết để nghĩ đến việc có thể định cư lâu dài. Ở trong đất liền đã vậy, khi ra giữa biển khơi, yếu tố này còn quan trọng hơn bội phần.

Ông Phan Văn Binh (63 tuổi, thôn Tây) cho biết: “Theo lời ông nội kể, hàng trăm năm trước, từ Gành Đỏ (phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk), ông bà tổ tiên của tôi đã dong thuyền ra vùng biển Nhơn Châu đánh bắt hải sản.

Nhận thấy trên đảo có nguồn nước ngọt dồi dào từ các giếng cổ, vùng ven bờ lại nhiều tôm cá và điều kiện sinh sống thuận lợi, tổ tiên tôi quyết định ra đây lập nghiệp. Từ những mái nhà đầu tiên ven biển, dòng họ tiếp tục bám đảo làm ăn, sinh sống đã 7 thế hệ”.

Tương tự, dòng họ ông Nguyễn Văn Nhất (48 tuổi, thôn Tây) có nguồn gốc từ vùng Đề Gi. Theo ông Nhất, tổ tiên của gia đình trước đây thường dong thuyền buồm ra vùng biển Nhơn Châu để đánh bắt cá tôm.

Trong những lần ghé đảo lấy nước ngọt ở giếng Tiên, giếng Lầu và tránh gió, nhận thấy nơi đây có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên dòng họ ông quyết định ở lại lập nghiệp, gắn bó với đảo qua nhiều thế hệ.

Những lớp cư dân đầu tiên đã góp phần hình thành cộng đồng dân cư trên xã đảo Nhơn Châu hôm nay. Ảnh: C.H

Các tài liệu lịch sử do UBND xã Nhơn Châu cung cấp cho thấy, trước khi người Việt đến khai phá, đảo từng là nơi cư trú của người Chăm, dấu tích rõ ràng còn lại đến nay chính là hệ thống giếng cổ cùng nhiều gạch, mảnh gốm Chăm phát hiện trên đảo.

Từ khoảng thế kỷ XVII-XVIII, nhiều lưu dân người Việt từ các vùng ven biển tỉnh Bình Định, Phú Yên (cũ) theo những chuyến biển tìm đến Nhơn Châu. Đến giữa thế kỷ XIX, các nhóm cư dân dần quần tụ, lập làng, hình thành cộng đồng dân cư trên xã đảo ngày nay.

Ông Hồ Nhật Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho hay: Địa phương xác định các giếng cổ là di sản có giá trị lịch sử, văn hóa cần được bảo tồn và phát huy.

Thời gian tới, xã sẽ xây dựng kế hoạch trùng tu các giếng cổ. Mặt khác, xã sẽ sưu tầm, hệ thống các câu chuyện, tư liệu về lịch sử các giếng cổ, quá trình cư dân đến khai phá, lập nghiệp trên đảo để phục vụ phát triển du lịch, làm phong phú thêm các điểm đến của xã đảo.