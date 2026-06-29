Khai mạc lễ hội cầu ngư vạn Lộ Diêu

(GLO)- Sáng 29-6 (nhằm ngày 15-5 âm lịch), tại khu vực Lăng Ông (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), lễ hội cầu ngư vạn Lộ Diêu năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham dự.

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 29-6 đến 2-7, gồm hai phần lễ và hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa của cư dân vùng biển.

Quang cảnh tại lễ hội cầu ngư.

Mở đầu lễ hội là các nghi thức truyền thống như: lễ nghinh Ông, lễ rước thần, lễ nhập điện yết cáo thần linh, lễ nhập điện an vị và lễ tế thần. Đây là những nghi lễ linh thiêng, thể hiện lòng thành kính của ngư dân đối với cá Ông - vị thần hộ mệnh của người dân miền biển, đồng thời gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng, tôm cá đầy khoang, những chuyến vươn khơi thắng lợi, cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc.

Rước thần tại lễ cầu ngư lễ cầu ngư.

Sau phần lễ là chuỗi hoạt động sôi nổi của phần hội như: giải bóng đá thiếu nhi, đua SUP trên biển, bơi thúng, lắc thúng, giật cờ nữ, chuyền bột, bịt mắt bỏ bóng vào rổ, bịt mắt bắt vịt... Bên cạnh đó còn có các chương trình nghệ thuật truyền thống như chèo Bả trạo, hát tuồng, góp phần tạo nên không khí vui tươi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.

Quang cảnh tại lễ hội cầu ngư.

Lễ hội cầu ngư vạn Lộ Diêu là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của địa phương, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa biển, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa của cư dân vùng biển.