Ấn tượng đêm Cồng chiêng cuối tuần chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

(GLO)- Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” tối 27-6 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) không chỉ mang đến những điệu xoang uyển chuyển, giai điệu cồng chiêng âm vang mà còn gây ấn tượng khi nhiều gia đình cùng biểu diễn, gìn giữ và lan tỏa di sản.

Tiếp nối chuỗi chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm”, đêm diễn tối 27-6 mang màu sắc đặc biệt hơn khi diễn ra đúng dịp chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Ảnh: H.H

Đặc biệt hơn cả, trong số 40 nghệ nhân Jrai thuộc đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng), có nhiều gia đình cùng tham gia trình diễn.

Các thế hệ như bố và con, anh và em cùng biểu diễn cồng chiêng, hát dân ca đã góp phần tôn vinh vai trò của gia đình trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Tiêu biểu cho sự tiếp nối ấy là hình ảnh anh Puih Than (SN 1988) cùng con trai Puih Thắng (SN 2021) xuất hiện trong đội hình biểu diễn. Dù mới 5 tuổi, Puih Thắng đã trình diễn thuần thục nhiều bài truyền thống của đội.

Theo anh Puih Than chia sẻ, Thắng được theo cha đến các buổi sinh hoạt, làm quen với tiếng chiêng và những điệu xoang truyền thống từ khi mới 3 tuổi.

Anh Puih Than (bìa phải) cùng con trai Puih Thắng đã tham gia trình diễn nhiều chương trình trong và ngoài tỉnh. Ảnh: H.H

“Đến nay, con tôi đã có thể theo đội tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là niềm vui của gia đình khi thấy cháu có niềm đam mê, yêu thích với cồng chiêng. Tôi hy vọng con sẽ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa văn hóa cồng chiêng, để sau này có thể biểu diễn phục vụ người dân và du khách” - anh Puih Than chia sẻ trong niềm tự hào.

Gần 2 tiếng biểu diễn, các nghệ nhân đã mang đến cho người dân và du khách nhiều tiết mục đậm đà bản sắc như: Lời chào, Lễ hội Pơ Thi, Mừng chiến thắng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc Âm vang đại ngàn, độc tấu đàn đá Tây Nguyên chào mặt trời cùng các giai điệu dân ca Jrai.

Ngoài ra, du khách còn được tìm hiểu và trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, các loại nhạc cụ truyền thống, cùng thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng của đồng bào địa phương.

Tham gia giao lưu, cất tiếng hát cùng các nghệ nhân bên nhịp cồng chiêng, chị Võ Quảng Thúy Vân (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) bồi hồi như được sống lại những năm tháng sôi nổi khi còn tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho tỉnh.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Gia Lai nên tiếng cồng chiêng dường như đã thấm vào máu. Mỗi khi nghe âm thanh ấy, trái tim mình lại rung lên theo từng nhịp” - chị Vân nói.

Chương trình thu hút nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến tham gia và trải nghiệm. Ảnh: H.H

Chính vì tình yêu ấy, khi biết chương trình diễn ra vào cuối tuần này có chủ đề hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, chị Vân càng muốn các con được trực tiếp hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống.

Theo chị, những trải nghiệm thực tế sẽ giúp trẻ cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của cồng chiêng, từ đó hình thành tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa ngay từ nhỏ.

Không chỉ thu hút người dân địa phương, chương trình còn để lại nhiều ấn tượng với du khách. Gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Loan (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) trong chuyến du lịch tại Gia Lai đã nán lại đến cuối chương trình để thưởng thức các tiết mục và hòa mình vào điệu xoang cùng nghệ nhân.

Lần đầu đến Gia Lai, gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Loan (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) không khỏi thích thú khi xem chương trình. Ảnh: H.H

“Trước đây tôi chỉ xem cồng chiêng qua báo, đài. Hôm nay được trực tiếp trải nghiệm, tôi cảm thấy rất vui và hấp dẫn. Đặc biệt, nhiều gia đình cùng tham gia biểu diễn khiến tôi rất trân trọng, bởi đó là cách gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ sau” - chị Loan chia sẻ.

Đêm diễn khép lại nhưng âm vang cồng chiêng vẫn còn lan tỏa giữa lòng phố Núi. Hơn 1 chương trình nghệ thuật cuối tuần, đây còn là dịp để gặp gỡ và lan tỏa những giá trị của di sản. Khi tiếng chiêng được gìn giữ từ mỗi mái nhà, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục được nối dài trong đời sống hôm nay.