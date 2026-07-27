Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Mở hướng mới bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TS VÕ MINH HẢI

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số chính thức có hiệu lực.

Sau sáp nhập, Gia Lai hội tụ không gian văn hóa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP mở ra nhiều cơ hội để biến di sản văn hóa thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển bền vững.

Khi cộng đồng là chủ thể, di sản mới thực sự được gìn giữ

Điểm mới nổi bật nhất của Nghị định số 269/2026/NĐ-CP (NĐ 269) là thay đổi cách tiếp cận đối với công tác bảo tồn văn hóa. Nếu trước đây việc bảo tồn thường tập trung vào phục dựng lễ hội, tu bổ thiết chế văn hóa hoặc sưu tầm hiện vật thì nay trọng tâm được chuyển sang chính những người đang nắm giữ và thực hành di sản.

Theo NĐ 269, ba nhóm chính sách được ưu tiên gồm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, bảo tồn không gian văn hóa, làng, bản, buôn truyền thống gắn với phát triển du lịch và phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín và cộng đồng trong việc trao truyền, thực hành và sáng tạo văn hóa. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với thực tiễn của Gia Lai.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian văn hóa của các dân tộc Bahnar, Jrai… ở khu vực phía Tây, cùng đồng bào Chăm H’roi, H’re, Bahnar… ở khu vực phía Đông. Sự đa dạng ấy tạo nên một bản đồ văn hóa phong phú, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có những chính sách bảo tồn theo hướng lấy cộng đồng làm trung tâm.

Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều mô hình ở Gia Lai đã đi đúng tinh thần này. Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại xã Tơ Tung không chỉ là hoạt động trình diễn mà còn là dịp để người dân trực tiếp giới thiệu cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, đan đát, ẩm thực truyền thống và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Chính sự tham gia chủ động của cộng đồng đã giúp các giá trị văn hóa tiếp tục được duy trì trong đời sống, thay vì chỉ tồn tại trong hồ sơ kiểm kê hay các cuộc trình diễn mang tính sự kiện.

1-3.jpg
Lễ hội thần làng của đồng bào Chăm H'roi xã Vân Canh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại Điều 12, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ đối với chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận trực tiếp tham gia hoạt động thực hành, trao truyền văn hóa truyền thống trong các chương trình, đề án, dự án do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì tổ chức.

Cụ thể, chủ thể văn hóa nòng cốt được hỗ trợ 400.000 đồng/người/buổi, chủ thể văn hóa kế cận 300.000 đồng/người/buổi. Số buổi hỗ trợ tối đa không quá 20 buổi/chương trình, kinh phí thực hiện được chi trả trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền giao.

Ở khu vực phía Đông, cộng đồng Chăm H’roi tại xã Vân Canh hay đồng bào H’re ở xã An Vinh vẫn đang gìn giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như lễ hội truyền thống, nghề thủ công, tri thức dân gian và nghệ thuật diễn xướng.

Đây là những không gian văn hóa tiêu biểu để triển khai các chính sách hỗ trợ nghệ nhân, truyền dạy và phục hồi những giá trị đang đứng trước nguy cơ mai một theo tinh thần của NĐ 269.

Có thể thấy, thay vì “bảo tồn thay cộng đồng”, nghị định hướng tới việc tạo điều kiện để cộng đồng trở thành chủ thể sáng tạo, thực hành và hưởng lợi từ chính di sản của mình.

Nhiều điều kiện thuận lợi trong triển khai

Điểm đáng chú ý của NĐ 269 là quy định khá cụ thể các tiêu chí xác định những giá trị văn hóa cần ưu tiên bảo tồn, như số lượng người thực hành ngày càng ít, hoạt động truyền dạy bị gián đoạn, không gian thực hành bị thu hẹp hoặc lễ hội không còn được tổ chức thường xuyên.

Đối với Gia Lai, đây là cơ sở quan trọng để tiến hành rà soát, kiểm kê lại toàn bộ hệ thống di sản văn hóa sau khi mở rộng không gian hành chính.

mo-huong-moi-bao-ton-va-phat-huy-van-hoa-cac-dan-toc-thieu-so.jpg
Lễ mừng cốm lúa mới của đồng bào dân tộc Bahnar xã Vĩnh Sơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc xây dựng danh mục các di sản có nguy cơ mai một sẽ giúp địa phương tập trung nguồn lực đầu tư đúng trọng tâm, thay vì triển khai dàn trải. So với nhiều địa phương khác, Gia Lai cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để kết hợp thực hiện NĐ 269 với chương trình chuyển đổi số đang được tỉnh triển khai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản, số hóa tư liệu, lập bản đồ số, ứng dụng mã QR tại các điểm di sản, phát triển các sản phẩm truyền thông số và ứng dụng công nghệ thực tế ảo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và giáo dục văn hóa truyền thống.

Một lợi thế khác của Gia Lai sau sáp nhập là khả năng hình thành các tuyến du lịch văn hóa liên vùng. Nếu khu vực Tây Nguyên nổi bật với không gian văn hóa cồng chiêng, nhà rông và sử thi thì khu vực phía Đông lại có văn hóa Chăm H’roi, H’re, Bahnar cùng hệ thống làng nghề truyền thống và các thiết chế văn hóa đặc sắc.

Việc kết nối các giá trị này sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch có chiều sâu, góp phần đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng như tinh thần mà NĐ 269 hướng tới.

NĐ 269 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy bảo tồn văn hóa ở nước ta. Với Gia Lai - nơi hội tụ các giá trị văn hóa của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, nghị định không chỉ tạo hành lang pháp lý mà còn mở ra cơ hội xây dựng một không gian văn hóa liên vùng giàu bản sắc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

Infographic Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

Infographics

(GLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực.

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

E-magazine Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

Emagazine

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động, Hồn Gỗ (87 Ngô Thì Nhậm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đơn thuần là một quán cà phê mà là nơi ông Trần Đức Vinh (SN 1975) dành hơn 25 năm lưu giữ hơn 100 tác phẩm gỗ lũa cùng nhiều nông cụ, vật dụng gắn với quê hương Bình Định trước đây.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Ông Nguyễn Hữu Thục kể lại ký ức về ngôi đình An Lương khi còn nguyên vẹn trước khi bị thiên tai tàn phá. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đình làng An Lương: Nơi lưu giữ ký ức cộng đồng

Văn hóa

(GLO)- Giữa vùng quê thôn Thái An (xã An Lương, tỉnh Gia Lai), cổng đình, trụ biểu và bình phong phủ rêu là những dấu tích còn lại của đình làng An Lương. Dẫu ngôi đình không còn, người dân vẫn duy trì việc cúng tế, cùng khát vọng phục hồi một không gian văn hóa đã ăn sâu vào ký ức cộng đồng.

Tiếng trống kơ-toang luôn gắn với các lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của người Chăm H’roi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiếng trống kể chuyện đại ngàn

Văn hóa

(GLO)- Giải A tại phần thi Liên hoan văn nghệ quần chúng của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI-năm 2026 vừa diễn ra ở tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 5 là phần thưởng xứng đáng dành cho tiết mục diễn tấu trống kơ-toang (trống đôi) của đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai).

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

null