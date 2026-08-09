Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN PHAN LÀI PHAN LÀI NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Từ võ đường đến ngoại giao văn hóa

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 quy tụ hơn 2.200 võ sư, HLV, võ sinh của 16 đoàn quốc tế đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng 41 đoàn trong nước và 45 đoàn võ thuật của tỉnh. Những con số này cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của võ cổ truyền Bình Định trên bản đồ giao lưu văn hóa quốc tế.

1.jpg
Các đoàn võ thuật quốc tế biểu diễn tại Bảo tàng Quang Trung, nơi võ cổ truyền được kết nối với không gian lịch sử và văn hóa của vùng đất Tây Sơn. Ảnh: N.NHUẬN

Điểm nhấn của Liên hoan không chỉ nằm ở các chương trình biểu diễn mà còn ở việc đưa các đoàn võ thuật đến những di tích, không gian văn hóa gắn bó với võ học như: di tích An Khê Trường (phường An Khê), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), chùa Long Phước (xã Tuy Phước)... Cách tổ chức này giúp các đoàn quốc tế không chỉ tiếp cận kỹ thuật bài quyền, thế võ mà còn hiểu sâu hơn về truyền thống thượng võ, tinh thần yêu nước và những giá trị văn hóa kết tinh trong võ cổ truyền Việt Nam.

Đại võ sư - Nghệ nhân nhân dân Lê Xuân Cảnh (phường An Nhơn Đông) cho rằng: “Giao lưu quốc tế là cơ hội để thế hệ trẻ thêm yêu võ cổ truyền, đồng thời tiếp thu tinh hoa của các môn phái trên thế giới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc võ học Việt Nam. Việc bảo tồn chỉ thực sự có ý nghĩa khi di sản tiếp tục được thực hành, truyền dạy và lan tỏa trong đời sống”.

khong-chi-giao-luu-vo-thuat-cac-doan-con-tim-hieu-di-tich-lich-su-van-hoa-diem-den-du-lich-o-gia-lai-trong-khuon-kho-lien-hoan.jpg
Không chỉ giao lưu võ thuật, các đoàn còn tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, điểm đến du lịch ở Gia Lai trong khuôn khổ Liên hoan. Ảnh: N.NHUẬN

Nhiều võ sư, võ sinh quốc tế đánh giá cao cách kết hợp giữa hoạt động chuyên môn với trải nghiệm văn hóa. Võ sinh Gianluca Mario, thuộc môn phái Việt võ đạo (Italy) chia sẻ: “Việc được biểu diễn trên vùng đất nổi tiếng về võ thuật và tìm hiểu lịch sử địa phương giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị của võ cổ truyền Việt Nam, không chỉ ở kỹ thuật mà còn ở chiều sâu văn hóa”.

Những trải nghiệm đó cho thấy điều các đoàn quốc tế mang về sau Liên hoan không chỉ là ấn tượng về một sự kiện võ thuật quy mô mà còn là câu chuyện về lịch sử, con người và vùng đất góp phần hình thành nên võ cổ truyền Việt Nam. Những trải nghiệm ấy là cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Để võ cổ truyền trở thành “đại sứ” văn hóa

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên hoan năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 20 năm kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2006. Qua 9 kỳ tổ chức, sự kiện ngày càng mở rộng quy mô, thu hút đông đảo võ sư, võ sinh trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh võ cổ truyền Bình Định là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Liên hoan là minh chứng cho sức sống của di sản, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh võ học Việt Nam ra thế giới.

vo-co-truyen-binh-dinh-vuon-ra-the-gioi.jpg
Võ sư, HLV, võ sinh trong và ngoài nước tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: N.NHUẬN

Không dừng ở mục tiêu bảo tồn, Gia Lai xác định võ cổ truyền là một trong những giá trị văn hóa đặc trưng cần tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Địa phương định hướng xây dựng thương hiệu võ cổ truyền gắn với phát triển du lịch, duy trì Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam hai năm một lần và từng bước đưa di sản trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Thực tế những ngày diễn ra Liên hoan cho thấy các đoàn quốc tế không chỉ tham gia giao lưu chuyên môn mà còn dành thời gian tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tham quan các di tích gắn với phong trào Tây Sơn và gặp gỡ các võ sư. Những trải nghiệm ấy giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn bề dày lịch sử, truyền thống thượng võ và những giá trị nhân văn của võ cổ truyền Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Lịch khẳng định: Võ cổ truyền Bình Định là một trong những dòng võ tiêu biểu của võ học Việt Nam, gắn với vùng đất Tây Sơn hào kiệt và là giá trị văn hóa cần tiếp tục bảo tồn, phát huy. Việc duy trì Liên hoan định kỳ không chỉ góp phần quảng bá võ cổ truyền Bình Định mà còn tạo điều kiện để các võ đường, các quốc gia tăng cường giao lưu chuyên môn, thúc đẩy hợp tác và phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Ở góc độ nghiên cứu, TS võ học Phạm Đình Phong - Viện trưởng Viện Nghiên cứu, phát triển và quảng bá võ học Việt Nam - cho rằng: Trong bối cảnh hội nhập, võ cổ truyền cần được khai thác hiệu quả hơn như một lợi thế trong quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch. Theo ông, cùng với bảo tồn giá trị truyền thống, cần tiếp tục đổi mới hoạt động quảng bá, mở rộng hợp tác quốc tế để đưa võ cổ truyền đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Liên hoan không chỉ là hoạt động giao lưu võ thuật mà còn thể hiện bước chuyển trong tư duy phát huy giá trị di sản. Nếu trước đây võ cổ truyền chủ yếu được nhìn nhận ở góc độ bảo tồn thì nay đang được xác định là nguồn lực cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và ngoại giao văn hóa.

Đó cũng là hướng đi để võ cổ truyền Bình Định tiếp tục khẳng định vai trò như một nguồn lực văn hóa trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng tạc chân dung cố Tổng bí thư

Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Âm vang đại ngàn Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Video

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian giúp con người sống chậm lại và hòa mình với thiên nhiên. Khu vườn bonsai nghệ thuật của anh Nguyễn Đức (phường Hội Phú), với những dáng thông, tùng và hồ cá koi thơ mộng, chính là một khoảng bình yên như thế.

null