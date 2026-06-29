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Tổng duyệt vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh

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ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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(GLO)- Tối 28-6, tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) biểu diễn báo cáo tổng duyệt vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh trước khi chính thức công diễn phục vụ khán giả.

Buổi tổng duyệt có sự tham dự của Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cùng đông đảo khán giả đến xem.

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Đông đảo khán giả đến xem vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Quang Trung đại phá quân Thanh là một trong những vở tuồng lịch sử tiêu biểu của sân khấu truyền thống. Vở diễn được dàn dựng mới vào năm 1980, dựa trên kịch bản của tác giả Trúc Đường, chuyển thể bởi NSND Võ Sĩ Thừa, Giáo sư Hoàng Chương làm đạo diễn, cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi trước kia. Đến năm 2015, vở diễn được phục hồi, Giáo sư Hoàng Chương làm đạo diễn.

Trong lần dàn dựng nâng cao này, vở diễn do NSND Hoàng Ngọc Đình đạo diễn; tác giả Đoàn Thanh Tâm biên tập kịch bản; NSƯT Đào Trung Nghĩa biên tập âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc; biên đạo múa Phạm Hoàng Việt; họa sĩ Nguyễn Văn Sáu thiết kế mỹ thuật.

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Ảnh: Ngọc Nhuận

Nội dung vở diễn tái hiện một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc vào cuối thế kỷ XVIII. Trước âm mưu xâm lược của nhà Thanh, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung, thống lĩnh nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân Thanh. Qua hình tượng người anh hùng “áo vải, cờ đào” Quang Trung-Nguyễn Huệ, tác phẩm ca ngợi trí tuệ, bản lĩnh, lòng yêu nước, khát vọng thống nhất non sông, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí bảo vệ tổ quốc.

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Cảnh diễn Bắc Bình vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung và chuẩn bị tiến quân ra Bắc đánh quân xâm lược nhà Thanh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong lần dàn dựng này, vai Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ do NSƯT Ngọc Nhân đảm nhiệm. NSƯT Thanh Bình vào vai Công chúa Ngọc Hân; NSƯT Đức Thành thể hiện vai Hoàng đế Thái Đức-Nguyễn Nhạc; nghệ sĩ Mai Vân đảm nhận vai Đô đốc Bùi Thị Xuân... Bên cạnh đó còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Đoàn tuồng Đào Tấn, tạo nên đội hình biểu diễn hùng hậu, góp phần tái hiện không khí hào hùng của phong trào nông dân Tây Sơn trên sân khấu.

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NSƯT Ngọc Nhân (bìa phải) và NSƯT Thanh Bình trong vai Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và Công chúa Ngọc Hân. Ảnh: Ngọc Nhuận

Với những lớp diễn đầy cảm xúc, kết hợp vũ đạo, âm nhạc, ánh sáng sinh động đã tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả. Sau mỗi màn chuyển cảnh, tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả vang lên giòn tan cả rạp nhà hát, khích lệ tinh thần của các nghệ sĩ, diễn viên làm tròn vai đầy ấn tượng.

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Những màn vũ đạo đẹp mắt kết hợp diễn xuất ấn tượng tái hiện cảnh giao chiến của nghĩa quân Tây Sơn với quân Thanh xâm lược. Ảnh: Ngọc Nhuận

Buổi tổng duyệt diễn ra nghiêm túc với đầy đủ các thành phần sáng tạo và biểu diễn. Sau buổi diễn, Hội đồng nghệ thuật cùng ê kíp dàn dựng đã họp trao đổi, góp ý về diễn xuất, nhịp điệu, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu, hiệu quả ánh sáng và khả năng phối hợp giữa các diễn viên nhằm tiếp tục hoàn thiện vở diễn trước khi chính thức ra mắt công chúng.

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Lớp diễn kết thúc vở tuồng với khúc ca khải hoàn, Hoàng đế Quang Trung cùng nghĩa quân Tây Sơn vào kinh thành Thăng Long. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc dàn dựng nâng cao vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật hát bội Bình Định mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc thông qua hình tượng anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ, người đã ghi dấu son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, làm nên trang sử vàng lưu danh sử sách của vương triều Tây Sơn.

Đây cũng là một trong những chương trình nghệ thuật trọng điểm của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai trong năm 2026, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật của địa phương, đồng thời đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với công chúng hôm nay.

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