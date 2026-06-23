Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

(GLO)- Từ ngày 4 đến 10-7, tại Gallery 3B (phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài nước với triển lãm “Khoảng trời riêng”, trong đó có 4 nữ họa sĩ của Gia Lai.

Với 70 tác phẩm hội họa được trưng bày, triển lãm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đa phong cách và đậm chất tự sự, đánh dấu sự chủ động kết nối của các họa sĩ để tạo ra cuộc vui chung đầy ý nghĩa trên tinh thần giao lưu, truyền lửa cho nhau.

Sắc màu riêng - chung

Họ gặp nhau dù làm việc, sinh sống ở những vùng miền rất khác, từ họa sĩ Đỗ Đình Miền (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Hồ (Cần Thơ), Nguyễn Thị Tú Quyên (Thái Lan) cho đến 4 nữ họa sĩ đến từ Gia Lai gồm Nguyễn Nguyên Bút, Lê Nguyễn Thảo My, Lê Thị Thanh và Phan Thị Thúy Phượng.

Các họa sĩ góp mặt tại triển lãm “Khoảng trời riêng” (từ trái sang: Lê Thị Thanh, Nguyên Bút, Đình Hồ, Thảo My, Tú Quyên, Đình Miền và Thúy Phượng). Ảnh: NVCC

Không chỉ đa dạng về chất liệu sáng tác như sơn mài, acrylic, tổng hợp…, các tác phẩm còn bày tỏ phong cách nghệ thuật riêng của mỗi người cầm cọ. Chúng là chỉ dấu cho những vùng đất nơi tác giả lớn lên, nơi bàn chân họ từng đặt bước, hoặc đơn giản là khoảnh khắc lặng lẽ đắm mình nhìn sâu vào bản thể, trò chuyện với chính mình.

Với 2 họa sĩ nam góp mặt tại triển lãm, có thể nhận thấy ngay điểm mạnh thường thấy ở… phái mạnh, đó là khả năng bao quát không gian ở góc nhìn rộng.

Nếu Đỗ Đình Miền có series tác phẩm Mùa vàng, Nắng miền Trung thì Nguyễn Đình Hồ cũng gây ấn tượng với series Một thoáng Tây Nguyên, Đất biển. Mỗi tác phẩm là một bức tranh thiên nhiên khoáng đạt nhưng không thiếu những nét nhấn nhá làm bật lên chủ đề.

Tác phẩm Một thoáng Tây Nguyên 1 của họa sĩ Đình Hồ.

Họa sĩ Đỗ Đình Miền chia sẻ: “Nét riêng của tôi có lẽ nằm ở cách nhìn thiên nhiên: Cái cây không chỉ là cái cây, hay một vạt nắng không chỉ là ánh sáng. Tôi nhìn thấy trong đó rất nhiều lớp màu, nhiều khoảng rung động, nhiều mảng sáng tối cứ thay đổi liên tục.

Tôi không cố ghi chép thiên nhiên cho thật đúng như mắt nhìn thấy, mà muốn giữ lại cái hơi thở của nó, cái khoảnh khắc nó làm mình rung động. Tôi nghĩ tranh của mình nếu có một nét riêng thì đó là sự say mê trước màu sắc của thiên nhiên và mong muốn đem cái say mê ấy đặt lên toan một cách thật lòng”.

Trong khi đó, nét nữ tính của các cây cọ nữ tại triển lãm cũng hiện lên rời rợi ngay trong cách chọn chủ đề, lối kể chuyện bắt đầu phần nhiều từ chi tiết, cận cảnh.

Với họa sĩ Nguyễn Nguyên Bút, mỗi bức tranh là một cuộc trò chuyện giữa cảm xúc cá nhân và hiện thực xung quanh, do vậy chị để cho tác phẩm “tự cất lên tiếng nói của chính mình” như: Bên ô cửa đỏ, Khoảng lặng hay các series

Xuân thì, Thì thầm cao nguyên…

Theo đuổi đề tài về vẻ đẹp của người phụ nữ và tình yêu đôi lứa, họa sĩ Lê Nguyễn Thảo My dùng nét cọ tươi sáng, đậm tính ước lệ để bày tỏ thông qua các tác phẩm: Điều giản dị, Tỏ tình mùa xuân, Nụ hôn bất ngờ…

Còn họa sĩ Lê Thị Thanh lại khéo léo dẫn dắt người thưởng lãm đi sâu vào nốt lặng nơi tâm thức mỗi người với Tự tại, Tìm về, Tan vào giấc mơ... “Tôi vẽ cái cảm giác khi ngửa mặt lên trời, khi ngắm nhìn thế giới trôi, con người vội vã và xô bồ để rồi trở về với bản ngã của họ. Tôi muốn dùng hình ảnh và màu sắc để lôi cái bản ngã ấy ra ngắm nghía. Để từ đó biết trở lại là chính mình” - chị Thanh nói.

Nghe tranh kể chuyện

Đến với triển lãm, người xem còn có dịp “xin 1 vé về tuổi thơ” khi nhìn ngắm loạt tranh chủ đề “Ký ức tuổi thơ” của họa sĩ Nguyễn Thị Tú Quyên. Sinh ra, lớn lên ở tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi), Tú Quyên chọn sống và làm việc tại Thái Lan sau khi tốt nghiệp cao học Nghệ thuật thị giác tại Trường Đại học Mahasarakham ở đất nước này.

Ngắm tranh của họa sĩ Việt trên đất Thái, ta như “nghe” được tiếng trống lân, tiếng ríu rít cười đùa của lũ trẻ với những trò chơi tuổi thơ như múa lân, thả thuyền giấy, trốn tìm…

Chị cho hay: “Tôi yêu thích đề tài trẻ thơ nên góp mặt tại triển lãm với các tác phẩm về đề tài trò chơi dân gian của trẻ em. Mong rằng niềm vui của các em không chỉ là ánh sáng xanh của các thiết bị công nghệ mà còn là những phút thả mình trong khoảnh sân nhỏ, dưới ánh trăng hoặc bên ụ rơm vàng...”.

Tác phẩm Ký ức tuổi thơ 10 của họa sĩ Tú Quyên.

Trẻ nhất về tuổi nghề với chỉ vài năm cầm cọ gần đây, họa sĩ Phan Thị Thúy Phượng mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về nỗ lực sống khác. Từng là nhân viên ngân hàng, ngày ngày đối mặt với những con số, những mức KPI tăng không ngừng, chị bất chợt nhận ra bản thân mê đắm việc leo núi và vẽ. Vậy là quyết định dừng lại con đường đang đi để ngoặt sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.

“Nếu leo núi là đưa bản thân mình vào không gian, thì vẽ là đưa không gian cảm xúc vào sâu tâm tưởng. Từng đường nét, mảng màu không cần phải chuẩn xác như một báo cáo tài chính. Nghệ thuật, giống như bạn đứng trước một con dốc đứng, đòi hỏi sự can đảm để bắt đầu và sự kiên nhẫn để đi đến cuối cùng” - Thúy Phượng miêu tả cảm xúc của mình với hội họa.

Vậy thì hãy cùng ngắm nhìn những tác phẩm mà chị mang đến triển lãm, phần nhiều là về chủ đề cao nguyên như Kon Klor - tháng ba mùa nhớ, Thanh âm miền đất đỏ, Chiều ven hồ… để trân quý từng bước dò đường vượt núi của một họa sĩ trẻ.